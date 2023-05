La noticia de que el futbolista argentino se iría para ese exótico país sorprendió en la mañana de este martes y aunque no se hará oficial hasta final de temporada, ya hay personas perjudicadas.

Una de ellas es Alberto Linero, panelista de Blu Radio y recordado por su trayectoria como sacerdote, aunque se retiró hace varios años de los púlpitos y se dedicó a trabajar en la emisora.

El pasado 3 de mayo, él apostó con Néstor Morales que Lionel Messi no se iría para ningún club de Arabia Saudita, pero, con lo revelado recientemente, parece que le va a tocar pagar

Así fue como el conductor de ‘Mañanas Blu’ se lo dijo: “Lo siento padre, perdió la apuesta”.

Sin embargo, Linero no pagará nada, por ahora. “Yo soy terco. Hasta que no lo vea vestido con esa camiseta, no cedo”. Así fue como lo contaron en la mañana.

Qué deberá pagar el padre Linero por culpa de Lionel Messi

Alberto, a quien todavía se le puede decir padre, según explicó él mismo, dijo el pasado 3 de mayo que “el dinero no es todo”, razón por la que decidió no apostar plata limpia, sino un almuerzo.

Linero es muy aficionado al fútbol y confiaba que Lionel Messi decidiera seguir a su corazón para jugar de nuevo en Barcelona. No obstante, parece que esto no podrá volverse una realidad porque él habría decidido el dinero por encima de lo deportivo.

Por el momento, la familia de Messi desmiente la versión de que ya hay un acuerdo entre el futbolista argentino y algún club saudí, pues en este momento ni se ha dicho a qué equipo iría. Así lo desmintieron: