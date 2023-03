El obispo de tres diócesis de la provincia de Caserta (Campania, sur de Italia) suspendió la presencia de padrinos y madrinas en bautizos y confirmaciones, al menos de forma experimental durante tres años, al considerar que en la sociedad actual han perdido “su valor original”, informó Efe.

Monseñor Giacomo Cirulli, obispo de Teano-Calvi, Alife-Caiazzo y Sessa Aurunca, promulgará el próximo 20 de marzo un decreto que así lo estipula para bautizos, comuniones y el rito de iniciación cristina de adultos, se lee en la página en Facebook de una de las diócesis.

Al respecto de esa información sobre el tradicional rito de la Iglesia Católica, el religioso Alberto Linero, que abandonó el sacerdocio en 2018, sorprendió con una postura contundente sobre el tema.

En una columna de opinión publicada en el sitio web de Blu Radio, el samario planteó el verdadero significado y compromiso de ser padrino en bautizos y confirmaciones.

“Lástima que a algunos se les olvide que no es un acto sin más, sino una praxis constante de darle testimonio de lo que creen y las consecuencias que eso trae para la vida”, aseguró el religioso.

De hecho, recordó que en su época como sacerdote se encontró con casos en los que a algunos padrinos y madrinas “ni les importaba el tema sacramental y que sólo querían cumplir un compromiso de ‘compadrazgo'”.

Precisamente, al analizar la información sobre las tres diócesis de la provincia de Caserta (Campania, sur de Italia) con la suspensión de las mencionadas figuras soltó una dura conclusión.

“Si no se entiende para qué son los padrinos, pues mejor que no los haya”, aseguró Alberto Linero sobre aquellos que no llevan a cabo de manera adecuada su papel.