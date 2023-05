Jorge Messi, padre y representante del jugador del Paris Saint-Germain, Lionel Messi, aseguró este martes que “no hay absolutamente nada con ningún club para el año que viene”, desmintiendo de este modo que el astro argentino hubiera llegado a un acuerdo con el Al-Hilal para jugar en el equipo saudí las dos próximas temporadas.

Después de una supuesta información exclusiva que dio el exjugador y modelo Jaime Astrain, en el programa ‘El Chiringuito’ de España, hubo gran revuelo en el mundo del fútbol. Y es que no solo se hablaba de conversaciones, también se afirmaba que el gaucho quería ganar más dinero del que percibe Cristiano Ronaldo en el club Al Nassr de Arabia Saudita:

“Hablamos que en enero le ofrecieron 300 millones a ‘Leo’ Messi, por temporada, para jugar en Arabia Saudita. Lo ha estado pensando dos meses, ganó el Mundial, ganó el ‘The Best’ y ha decidido que sí jugaría en Arabia Saudita, pero con una condición: Tiene que ganar más que Cristiano Ronaldo”.

🚨 ¡OJO! Más de Messi-Arabia en Francia: 'L'Équipe' habla de "acuerdo verbal" y pone cifras: 😳 Dos años y 500 millones de euros anuales que subirían hasta los 600 con otros conceptos. 👏 Ya te lo avanzó @JaimeAstrain en @elchiringuitotv.pic.twitter.com/Bq8XvNCbEZ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 9, 2023

Lea también: (“En 10 años se arrepentirán”: Javier Mascherano defendió a Messi y criticó al PSG)

El mismo Astrain mencionó que Jorge Messi afirmó que el papá del futbolista estaba enterado y que eran quienes hacían estas exigencias, que calificaron como “desorbitadas” por llegar a los 600 millones de euros, siguiendo entre los deportistas con más ganancias en todo el mundo. Por eso, de forma vehemente, se dio el comunicado y con molestia del representante del zurdo.

Papá de Lionel Messi desmintió, con molestia, su acuerdo con Al-Hilal desde 2023-24

En la cuenta de Instagram de Jorge Messi, en la mañana del martes 9 de mayo, se leyó lo siguiente:

“No hay absolutamente nada con ningún club para el año

que viene. La decisión nunca se tomará antes de que

Lionel termine la liga con el PSG. Una vez que finalice la temporada, será el momento de analizar y ver lo que hay, y entonces tomar una decisión”.

El padre del reciente campeón del mundo con Argentina también señaló que “siempre hay rumores y muchos usan el nombre de Lionel para ganar notoriedad”. Aunque no asegura que seguirá en el club parisino o que vaya a darse una transferencia, fue enfático en afirmar que: “Podemos asegurar que no hay nada con nadie. Ni verbal, ni firmado, ni pactado, y no lo habrá hasta que no acabe la temporada”.

#Messi ⚽️ | "No hay absolutamente nada con ningún club" Jorge Messi, papá del 🔟 habló sobre el futuro del argentino.

¿Cuál será su destino?#FoxSportsArgentina pic.twitter.com/gttYGzXa4H — Fox Sports Argentina (@FOXSportsArg) May 9, 2023

La información ha corrido rápidamente, porque se dice que el exfutbolista del Barcelona, que también está interesado en su regreso el próximo verano y en esa misma ciudad lo vieron con un equipaje más que llamativo, está en busca de un nuevo club. Pero, por ahora, queda descartado el supuesto acuerdo con el equipo saudí.

Por último, Jorge Messi se mostró molesto por lo que considera “una falta de respeto hacia los medios donde responden, que haya quienes engañen de manera consciente y deliberada, sin aportar prueba alguna de sus afirmaciones, y queriendo transformar en noticia cualquier rumor malintencionado o que está dirigido por alguien a favor de sus intereses”.

Lee También

Y en el apartado final de su comunicación, el papá de Lionel Messi confrontó a quienes sacan informaciones sin consultar las informaciones de este tipo:

“Tendrían que explicar por qué no contrastan las informaciones… No querrán que una verdad les arruine sus “noticias””.

Esta situación alarga la decisión sobre el futuro del jugador, que está próximo a cumplir 36 años y que no ha tenido los resultados ni el trato esperado en el Paris Saint-Germain.