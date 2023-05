Lionel Messi atraviesa por días difíciles en Francia, luego de que el PSG lo suspendiera durante dos semanas por faltar a un entrenamiento para cumplir con una cita familiar en Arabia Saudita.

(Vea también: Revelaron quiénes son los 10 deportistas que más ganan en el mundo; hay sorpresas)

La situación se presentó en el marco de la caída que sufrió el club parisino el fin de semana ante el Lorient (1-3). Desde entonces, se han conocido detalles que comprueban que la relación entre el argentino y las directivas cataríes no está en los mejores términos, por lo que se cree que el delantero abandonará la institución al finalizar la temporada.

En medio de la situación, este miércoles 3 de mayo se conocieron videos de las barras del PSG insultando a Lionel Messi, en la sede del club, por su falta de compromiso con el equipo, pues cabe recordar que gran parte de los aficionados le reprochan los fracasos en la Champions League.

En la imágenes se pueden ver a integrantes de la barra ‘Collectif Ultras Paris’ mencionándole la mamá al rosarino, en un gesto que seguramente terminará de romper el vínculo entre Messi y el club.

Lee También

No obstante, el ’10’ de la Selección Argentina no es el único jugador señalado por las barras del PSG, pues Neymar y Marco Verratti también fueron centro de insultos.

Según el periodista Fabrizio Romano, Lionel Messi dejará el PSG al finalizar la temporada, debido a cómo se está manejando el proyecto deportivo y, tal y como recalca el experto en fichajes, ya es una decisión tomada.

🚨 Messi will leave Paris Saint-Germain at the end of the season. There are no doubts about that anymore.

Behind the scenes, it’s now understood that Leo’s father Jorge communicated the decision to PSG already one month ago due to the project.

It was the final breaking point. pic.twitter.com/Bwehuvyq1E

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 3, 2023