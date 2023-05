La relación entre el futbolista argentino Lionel Messi y el PSG, tanto con sus dirigentes como con su hinchada, está totalmente rota. Además de que no ha sido una buena temporada, pese a que están a una victoria de conseguir el título de liga nacional, se suma la inasistencia del capitán de Argentina a uno de los entrenamientos del equipo y por eso lo sancionaron.

Dicha sanción hizo que Messi reflexionara sobre su futuro, que definitivamente está lejos de Francia, y por eso tenía dos opciones: volver al Barcelona o aceptar una multimillonaria oferta de Arabia Saudita.

Bajo esta perspectiva, el programa ‘El chiringuito’ y el periodista Marcal Lorente aseguraron que Messi aceptaría la oferta del Al Hilal y jugaría la próxima temporada en Asia.

La propuesta del Al Hilal, equipo en el que milita el colombiano Gustavo Cuellar, es de 400 millones de euros por temporada, el doble de lo que gana Cristiano Ronaldo en el Al Nassr, por lo que se convertiría en el jugador mejor pagado de la historia del fútbol.

La situación con el PSG se rompió luego de que el pasado primero de mayo Messi no entrenó con sus compañeros, sino que viajó justamente a Arabia Saudita a cumplir con temas de patrocinio, pero sin autorización del equipo.

Por eso el conjunto francés le impuso una sanción de dos dos semanas sin actividad deportiva. Es decir, no podía participar en entrenamientos ni en partidos. Sin embargo, el jugador subió un video a sus redes sociales pidiendo perdón e intentando enfriar la situación.

La estrategia le funcionó, ya que en la mañana de este 8 de mayo volvió a los entrenamientos con sus compañeros para preparar los últimos cuatro compromisos de la temporada.

Lionel Messi has returned to PSG regular training session today morning at Camp des Loges — after saying sorry with the public statement. 🔴🇦🇷 #PSG

Situation looks more calm after tension aroind Saudi trip — but it’s still unclear if Messi will be available for game vs Ajaccio. pic.twitter.com/ptcq8Oahdj

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 8, 2023