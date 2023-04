Los últimos días del futbolista argentino Lionel Messi no han sido los más sencillos. Desde que regresó de los partidos con su selección, el atacante nuevamente fue silbado por los hinchas del Paris Saint Germain en la derrota de su equipo 1-0 ante el Lyon en su estadio.

Ante esto, el jugador habría tomado la decisión de no renovar con el conjunto francés y buscar alternativas. Apenas salió esta noticia, el Al Hilal de Arabia Saudita, equipo del colombiano Gustavo Cuellar y máximo rival del Al Nassr de Cristiano Ronaldo, le hizo una oferta de 400 millones de euros al año al siete veces ganador del balón de oro.

🚨 Understand Al Hilal sent an official bid to Leo Messi: salary worth more than €400m/year.

◉ Leo’s absolute priority: continue in Europe.

◉ Barcelona, waiting on FFP to send bid and open talks.

◉ PSG bid, not accepted at this stage as Messi wanted sporting guarantees. pic.twitter.com/FVTDGs4eQV

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 4, 2023