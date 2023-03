Pese a que hay constantes conversaciones con las directivas del Paris Saint Germain, el futbolista argentino Lionel Messi aún no ha renovado su contrato, por lo que al finalizar la temporada podría quedar como jugador libre.

(Ver también: PSG se quedó atrás en la Champions league y ahora pensaría vender a Messi y Mbappe)

Desde el Mundial se le ha vinculado a diferentes equipos y destinos, pero los que más fuertes han sonado han sido la renovación con el conjunto francés, un eventual regreso al Barcelona, llegar al Inter de Miami de Estados Unidos o volar hacía Arabia Saudita.

Según el programa ‘El chiringuito’, el padre y representante de Lionel Messi, Jorge Messi, le habría pedido al Al Hilal una suma de 600 millones de dólares para que el reciente ganador del premio The Best juegue en la Liga Profesional Saudí.

Además, el periodista Jaime Astrain agregó que la única condición que habría puesto el argentino es que tenía que ganar más que el portugués Cristiano Ronaldo, quien en enero llegó al Al Nassr de la misma liga.

El entorno del argentino aún no se ha pronunciado oficialmente sobre esta situación.

Según el periodista especializado en transferencias Fabrizio Romano, el equipo de trabajo de Messi se ha reunido con las directivas del PSG para buscar un acuerdo y renovar el contrato, pero no se ha avanzado notablemente en las negociaciones.

First meeting in person took place today between Leo Messi’s representatives and PSG board, as expected. His father Jorge, taking care of negotiations. 🔴🔵🇦🇷 #PSG

Length of contract, salary, more details are still to be agreed — more meetings will take place in the next weeks. pic.twitter.com/w6rwDbB3bO

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 15, 2023