Los últimos días de Lionel Messi fueron de felicidad en Argentina, ya que se presentaron como campeones del mundo y la hinchada llenó los estadios Más Monumental y el Único Madre de Ciudades.

(Ver también: Messi desató locura en restaurante de Argentina; llenura le pasó a punta de empujones)

Sin embargo, su último compromiso con el Paris Saint Germain fue una realidad totalmente diferente, ya que prerdió ante el Rennes 2-0 en condición de local y el argentino fue silbado siempre que tocó el balón durante el partido.

Esto habría hecho que el capitán de la Selección Argentina tomara la decisión de salir del conjunto francés y, entre sus opciones, estaría regresar al Fútbol Club Barcelona, pese a que el técnico del equipo español, Xavi Hernández, asegura que no es momento de hablar del tema.

Sin embargo, la hinchada se ilusionó gracias a una publicación del periodista especializado en transferencias, Fabrizio Romano, quién citó al vicepresidente Rafa Yuste, quien dijo: “Hemos tenido contacto con el entorno de Lionel Messi. Él sabe lo mucho que lo apreciamos y nos encantaría tenerlo de vuelta”.

Barça vice president Rafa Yuste: “We’ve been in contact with Leo Messi’s camp. Leo knows how much we appreciate him and I’d love for him to come back” 🔵🔴 #FCB

“For sure Messi loves Barça and the city, so we hope to find the right conditions to continue his history here”. pic.twitter.com/bUOqNUlQLs

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 31, 2023