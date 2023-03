Cuando Lionel Messi le dijo al futbolista neerlandés Wout Weghorst, “qué mirás’ bobo, anda pa’ allá”, después del partido de cuartos de final del Mundial Qatar 2022, una parte de los futboleros del mundo se alegraron porque vieron a la versión más ‘maradoniana’ del capitán de Argentina, mientras que a otros les pareció un acto repudiable.

La escena siempre estuvo rodeada de una mística extraña: que fue una retahíla por lo fuerte que le pegaron a Messi en el partido, que era una respuesta a las palabras que dijeron los europeos antes del partido en las que minimizaron a los argentinos, etc.

(Vea también: Reapareció comerciante que le vendió tenis “chiviados” a Messi en Pereira, hace 18 años)

Pero lo cierto es que, en realidad, todo empezó por algo más sencillo: Lionel no le quiso dar la mano a Weghorst en la entrada al camerino. Por lo menos así se ve en una secuencia de “Written in the Stars”, la película que hizo la Fifa del Mundial que se disputó en oriente medio.

En las imágenes se ve el momento en que Messi, acompañado de Rodrigo De Paul, ingresan por el túnel que lleva a los camerinos y el jugador neerlandés le estira la mano y los argentinos ni se inmutan. Eso, al parecer, provocó rabia en el europeo, que se quedó mirando mal al 10. De ahí se presume que nació el famoso “insulto” de Lionel.

(Vea también: Hugo Rodallega no quiere más polémica y aclaró la frase “yo soy mejor que Messi”)

#Qatar2022 | La FIFA publicó la escena completa entre Leo #Messi 🇦🇷 y Wout #Weghorst 🇳🇱, que desencadenó la famosa frase: “¿Qué mirás, bobo?” pic.twitter.com/geKGfLXOH1 — StudioFútbol ⚽ (@StudioFutbol) March 27, 2023

En la secuencia se ve cómo luego el neerlandés le reclama al ‘Kun’ Agüero y otros jugadores de Argentina por el desplante. Esa escena hace parte de la película del Mundial, cuyo trailer ya se puede ver en las redes y la plataforma de la Fifa. El largometraje completo estará disponible en la plataforma Fifa+ en los próximos días.

Cómo ver película de la Fifa con Lionel Messi

Para poder ver ‘Written in the Stars’ completa, los usuarios tendrán que ingresar a Fifa+, registrarse de manera gratuita y confirmar la cuenta por medio del correo electrónico. Después, cuando salga, podrá disfrutar de las incidencias del camino de Argentina a su tercer título en una Copa del Mundo, que representó la consagración de Messi entre los mejores jugadores de la historia.