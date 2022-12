Lionel Messi fue la gran figura del Mundial de Qatar 2022 no solo por sus goles y asistencias, sino por su carácter fuera de la cancha; una faceta que muy pocos habían visto del ’10’ de la Selección Argentina.

El episodio extrafutbolístico más recordado por los aficionados durante la Copa Mundo fue el de los cuartos de final frente a Países Bajos, en el que el astro rosarino le gritó a su rival Wout Weghorst “qué mirás, bobo”, luego del encuentro que se definió desde la tanda de los penaltis.

En ese momento, Messi atendía a los medios argentinos en la zona mixta del Estadio de Lusail, cuando el delantero neerlandés se quedó mirándolo fijamente, causando la bronca del capitán de la ‘albiceleste’.

Con el recuerdo de aquel encontrón con Messi, Wout Weghorst, autor de los dos goles de Países Bajos ante Argentina (2-2 en el tiempo reglamentario), habló desde Turquía y se refirió al episodio que le dio la vuelta al mundo y que, sin lugar a dudas, marcó su carrera.

Según el atacante, solo “quería presentarle respeto” a Messi, pero el ’10’ estaba caliente por lo que había pasado en el partido.

“Quería presentarle mis respetos después del partido, pero él no estaba dispuesto. Bueno, me lo tomo como un bonito cumplido que ahora sepa mi nombre. Significa que he hecho algo bien”, dijo.