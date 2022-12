Bastante polémica ha causado el ránking actualizado de la Fifa sobre las mejores selecciones del mundo, pues Argentina, reciente campeón del Mundial, se quedó con el segundo puesto.

Según el ente rector, la Selección de Brasil sigue siendo la mejor con 1840,7 puntos, tan solo dos puntos por arriba de la ‘albiceleste’ (1838,38 puntos), que viene de consagrarse en Qatar 2022. ¿Por qué?.

Pues bien, los puntos que otorga la Fifa salen de los partidos que disputan las selecciones con base a su rendimiento, rival y certamen, es por ello que el empate de Argentina en la final contra Francia —3-3 en 120 minutos de juego —, le quitó la posibilidad de quedarse con el primer lugar.

La controversia del escalafón pasa porque la Selección Brasil quedó eliminada del Mundial en los cuartos de final ante Croacia; mientras que Argentina fue la campeona y recientemente se había coronado con la Copa América.

Además, otro de los puestos “inexplicables” es el de Bélgica, el cual solo bajó hasta la cuarta casilla, luego de quedar eliminado en la fase de grupos de la Copa del Mundo.

Para muchos fanáticos, el ránking de la Fifa no es consecuente con el presente deportivo de las selecciones, por lo que hay bastante inconformidad con las decisiones que toma el ente rector. Papelón.

Seven teams have risen by more than ten places in the #FIFARanking since December 2021 ⬆

But @EnMaroc are the year's highest climbers! 🇲🇦🙌

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 22, 2022