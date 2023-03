El actual delantero de Independiente Santa Fe, Hugo Rodallega, se devolvió en el tiempo y aclaro la frese que se volvió famosa, donde decía que era mejor que Messi.

(Vea también: Hinchas de Santa Fe viralizan a Alfredo Arias por ser rival de Millonarios en Sudamericana)

Colombia aún recuerda el Sudamericano Sub-20 del 2005, en donde el combinado nacional salió campeón, y logró excelentes resultados frente a seleccionados importantes como Argentina y Brasil, una de la figuras de dicho certamen fue Hugo Rodallega, quien quedó como goleador.

En dicho torneo, el ariete fue entrevistado por la prensa argentina y horas más tarde salió la frase que casi 20 años después todavía sigue haciendo eco.

#ESPNF90Colombia | El clásico nocturno del fútbol ¡Hugo Rodallega cuenta la verdadera historia de la frase “Yo soy mejor que Messi”! Súmate con nosotros en #ESPNF90Colombia ▶️ No te pierdas F90 por #ESPNenStarPlus -> https://t.co/aSATCYmMdk pic.twitter.com/tNNZwG5hUY — ESPN Fútbol Colombia (@ESPNFutbolCol) March 29, 2023

(Vea también: Hinchas de Santa Fe viralizan a Alfredo Arias por ser rival de Millonarios en Sudamericana)

Rodallega habló en las últimas horas con Espn y allí tocó este tema, el cual manifestó que fue una malinterpretación; él nunca dijo que era mejor que Lionel Messi.

“Fueron los mismos argentinos que comenzaron con esa polémica y un periodista me felicita por el momento y ese día él me dice que si me creo el mejor del torneo y yo le respondí que ‘no el mejor del torneo, pero con Colombia vamos primeros y yo soy el goleador‘. Luego me pregunta que si me creo mejor que Messi y yo le dije ‘no, soy el goleador del torneo, pero no me creo mejor que Messi. Al otro día salió esa noticia”.