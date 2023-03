Laporta confirmó que recientemente se reunió con Jorge Messi, padre y representante del exjugador azulgrana Lionel Messi.

“Le felicité, porque Argentina había ganado el Mundial, y hablamos del homenaje de Leo”, apuntó Laporta, quien no quiso referirse a una posible vuelta del futbolista de Rosario al conjunto ‘Culé’, “por respeto al PSG y al jugador”.

Laporta adelantó este martes su intención de renovar al entrenador del primer equipo del FC Barcelona, Xavi Hernández, incluso si esta temporada no gana el título de Liga (ya perdió todo en Europa).

“Ya me he planteado renovar a Xavi, antes de que se gane la Liga. Él insiste en que, si no ganamos, seguro que no sigue, pero quiero enviarle un mensaje de tranquilidad“, explicó Laporta durante su participación en un evento organizado por el Círculo Ecuestre de Barcelona, en el que hizo un repaso a la situación del club, cuando se cumplen dos años de su victoria en la últimas elecciones.

Laporta cree que Xavi, que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2024, debe seguir por muchos motivos. “Se la jugó, conoce la casa, defiende el estilo genuino que nos gusta en Can Barça y no nos pide locuras, porque sabe perfectamente cuál es la situación del club“, añadió.

El máximo dirigente del equipo azulgrana confirmó que, en breve, también se le ofrecerá la renovación al capitán, Sergio Busquets. “‘Busi’ es una persona fundamental dentro del vestuario y en nuestro sistema. Xavi quiere que continúe y él está valorando ofertas que tiene de fuera y todavía debe decidir qué hacer”, señaló.

En cualquier caso, si Busquets renueva, será por una sola temporada, “que es lo que estamos ofreciendo a los jugadores que acaban contrato y que ya tienen cierta edad”, puntualizó Laporta.

En lo referente al ‘caso Negreira’ (supuestos sobornos arbitrales), Laporta se mostró contundente, al asegurar que el Barcelona “rotundamente nunca” se ha dedicado “a comprar árbitros” ni ha tenido intención de hacerlo.

“La contundencia de los hechos contradicen a los que quieren cambiar el relato, y nada es por casualidad. La Liga no ha aceptado que no se firmase el contrato con CVC, y que el club se ha haya afiliado a la Superliga tampoco ha ayudado”, concluyó.