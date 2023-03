Una nueva edición del clásico español entre el Real Madrid y el Barcelona se jugará en la semifinal de la Copa del Rey. Sin importar del resultado, el partido más importante del país europeo contará con un nuevo récord en sus páginas históricas.

(Le puede interesar: Real Madrid y Barcelona enfrentan dos n{ominas millonarias en semifinales de Copa del Rey)

El volante del equipo catalán, Sergio Busquets, disputará su compromiso número 46 ante los merengues, superando la cifra de 45 que tenían el argentino Lionel Messi y el español Sergio Ramos, ambos compañeros ahora en el Paris Saint Germain. Así están los números:

– Sergio Busquets (46th match) will become the player with most appearances in El Clásico history tonight – currently equal with Messi and Ramos at 45.

– If Barça win, Busquets will become the player with most wins in El Clásico history – currently equal with Paco Gento at 21. pic.twitter.com/yffL5HJI5g

— Barça Buzz (@Barca_Buzz) March 2, 2023