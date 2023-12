Alberto Linero, que recientemente contó que se casó, se mostró crítico de los populares villancicos que le dan color a la Navidad y que son comunes en reuniones familiares.

Pese a que unen a las personas y alegran a los niños, que usualmente los cantan con panderetas y maracas, el guía espiritual se despachó en Blu Radio, donde es panelista, debido a que, según él, no tienen mayor valor.

Y agregó: “Los villancicos no tienen ningún sentido”. Además puso algunos ejemplos para justificarse: “¿‘Tutaina’, qué es esa vaina; ‘Beben y beben’, qué esa vaina?”.

De hecho, no dijo si cuando ejercía el sacerdocio los prohibía en su iglesia durante las novenas, pero dejó clara su intolerancia hacia ellos.

“No, no, no… Yo lo lamento, son tiernos y a unos les gustan. Pero la verdad, los villancicos son lo que menos tienen que ver con la Navidad, o qué tienen qué ver”, enfatizó.

Al escuchar la sorpresiva postura del famoso padre, que siempre aconseja la unión familiar, el recogimiento y el acercamiento a Dios, sus compañeros de mesa no dudaron en compararlo con el personaje de ficción que odia la Navidad.

“¿Pero qué es este Grinch?”, se preguntaron los demás integrantes del programa, ante lo cual el religioso samario salió al paso.

“Me gusta la Navidad, la experiencia del pesebre, me gusta todo, pero qué significa ‘Tutaina’, no he podido saber que es esa vaina. O el ‘Burrito sabanero’, qué tiene que ver”, finalizó.