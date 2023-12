Este lunes 18 de diciembre, el Vaticano ha reconocido la posibilidad de “bendecir” a parejas que se encuentran en “situaciones irregulares” o del mismo sexo, sin equiparar esta bendición al matrimonio, según lo indicado en un documento publicado por la Congregación para la Doctrina de la Fe.

En el comunicado, el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, prefecto de dicha congregación, señaló que:

“Se puede considerar la viabilidad de otorgar bendiciones a parejas en situaciones irregulares y a parejas del mismo sexo, sin validar oficialmente su ‘status’ ni modificar de ninguna manera la enseñanza constante de la Iglesia sobre el Matrimonio”.

La respuesta de Alberto Linero a decisión del Vaticano

“Me alegra que el Vaticano haya tomado esta decisión, en primer lugar porque deja claro que el sacramento del matrimonio es distinto de las relaciones donde hay amor y convivencia“, comentó Linero a Pulzo, que se encuentra en el lanzamiento de su libro ‘El man está vivo y está contigo’.

Minutos más tarde agregó: “Me emociona que parejas casadas que no han podido anular su matrimonio y que están unidas, puedan recibir bendiciones. Me parece maravilloso porque el amor es más grande y tiene más fuerza que todo”.

En cuanto al matrimonio del mismo sexo, Linero comentó que es un gran avance de la Iglesia Católica. “Creo que en el futuro llegaremos al matrimonio para ellos, y pido a Dios que los acompañe y los bendiga”, indicó el conferencista.

“Sé que para algunos esto puede generar situaciones complicadas, ya que para muchos la homosexualidad es considerada un pecado. Se preguntarán, ¿cómo se bendice el pecado? Creo que hoy necesitamos una moral capaz de entender lo que está sucediendo. Personalmente, no creo que haya pecado en ello”, señaló Linero.

“No hay una sola afirmación de Jesús de Nazareth en contra de la homosexualidad. Reto a alguien a que me muestre una expresión de Jesús en contra de esas personas. Ah, que las tiene Pablo, sí, Pablo las tiene en Corintios y Romanos. Habría que leer bien estos textos en griego, y ver qué significa esa palabra que tradujeron como homosexual. Verás que no significa comúnmente lo que piensas”, indicó Alberto Linero.

El periodista y escritor samario celebra que el Papa Francisco haya dado ese paso y cree que se irá avanzando poco a poco.

“Sé que habrá personas heridas, lo lamento. Jesús de Nazareth fue así, dijo cosas y sabía denunciar. Cuando la religión hace infelices a los seres humanos, cuando destruye la dignidad del ser humano, es necesario transformarla”, concluyó Linero.

