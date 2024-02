Este miércoles 14 de febrero en Colombia hay dos celebraciones que han tomado mucha popularidad en los últimos años, pues se celebrará la ceniza, que avisa de la llegada de la cuaresma, a 40 días del inicio de la Semana Santa, época en la que se conmemora la vida, muerte y resurrección de Jesucristo.

Sin embargo, en este día también hay muchos que van a celebrar el San Valentín, una tradición originaría de Estados Unidos, pero que ya se ha globalizado y en Colombia no es la excepción. En este festejo muchos enamorados disfrutan de sus relaciones y festejan el amor, aunque no necesariamente debe hacerse en pareja, pese a que sea lo más común.

Al respecto, el exsacerdote y ahora nuevo enamorado Alberto Linero, quien además es panelista de Blu Radio, se refirió a lo que se celebra en este miércoles 14 de febrero y le bajó caña a lo que van a hacer las parejas en el país.

“A mi no me venga con el cuento de San Valentín, hoy es miércoles de ceniza. Yo con la ceniza acá y otros con un corazoncito. No, hombre. Empieza la cuaresma y es un tiempo de preparación”, dijo Linero en la emisora.

Linero, que se retiró del sacerdocio, ahora tiene nueva pareja y la ha mostrado en redes sociales; sin embargo, fiel a sus creencias, defiende a capa y espada el inicio de la cuaresma y en la cadena radial hasta explicó por qué es importante el miércoles de ceniza, pues es la preparación a un tiempo especial en la religión católica.

