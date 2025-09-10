El clamor por un cambio resonó en todo Venezuela luego de sufrir una amarga derrota 3-6 ante Colombia en la última jornada de clasificación para el Mundial de 2026, siendo este resultado el golpe de gracia que sepultó todas las esperanzas de la ‘Vinotinto’ de clasificar, incluso para el repechaje.

Dicho resultado decepcionante desencadenó un revuelo en el país y una serie de críticas, lo que a su vez originó que Nicolás Maduro pidiera una reestructuración total del equipo nacional.

La decisión, comunicada oficialmente, reconoce el esfuerzo del equipo, pero enfatiza la necesidad de un cambio de rumbo y estrategia tras no conseguir el resultado deportivo esperado, según informó la ‘Vinotinto’ en un comunicado.

“Si bien se reconoce el esfuerzo y la entrega, la Federación considera que es necesario un cambio de rumbo”, indicó la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), a la vez que anunció la salida de Fernando Batista.

Nicolás Maduro pidió una estructuración de la Selección de Venezuela

Maduro exigió durante una intervención transmitida por VTV una profunda reestructuración en la estrategia, doctrina y línea de trabajo de la selección, reflejando la magnitud de la crisis tras una “dolorosa pérdida” que frenó las aspiraciones mundialistas del país.

Venezuela, pese a haber arrancado con buen pie, no pudo sostenerse a flote y terminó cediendo de forma lamentable. Este revés es otro capítulo de una larga historia de participaciones fallidas en clasificatorias para la Copa del Mundo.

Aunque Venezuela muestra mejoras notables en los últimos años y cuenta con generaciones de jugadores talentosos, aún no ha logrado clasificar para el torneo más prestigioso del fútbol.

