Las Eliminatorias Sudamericanas dejaron sin entrenador a la Selección de Venezuela, a raíz del fracaso en la última doble fecha en la que la ‘Vinotinto’ perdió con Argentina y fue goleada por Colombia 3-6.

Es así que, desde el vecino país, la prensa ya especula con el reemplazo que tendrá Fernando Batista, quien dejó el cargo tras no obtener el cupo del repechaje al Mundial 2026, que finalmente se lo llevó la Selección de Bolivia.

Rafael Dudamel, la opción más fuerte para asumir la Selección Venezuela

Días después de la eliminación, el periodista Mario Alberto Sánchez, a través de su cuenta en X, informó que Rafael Dudamel es uno de los candidatos más fuertes para asumir las riendas de la ‘Vinotinto’.

Cabe recordar que el histórico arquero, que supo brillar en el fútbol colombiano, ya sabe qué es dirigir a Venezuela, puesto que fue el entrenador de la selección de mayores, entre 2016 y 2020, de la sub-20 con la que fue subcampeona del mundo, así como de la sub-17.

Además, Dudamel cuenta con un palmarés interesante en el continente a nivel de clubes, pues en Colombia fue campeón con Cali y Bucaramanga, y ha dirigido en Brasil, México y Chile.

El profesor Rafael Dudamel es candidato por parte de la FVF para ser DT de la Vinotinto. 2 veces mundialista y con 1 subcampeonato del mundo (sub20). Dirigió con éxito la sub17 subcampeona de América en 2013 y 2 procesos Sub 20. Por fuera de Venezuela ha sido 2 veces campeón del… pic.twitter.com/JRf4SY3hwG — Mario Alberto Sánchez (@MarioSanchezVe) September 12, 2025

Cabe recordar que Dudamel salió de las selecciones menores de Venezuela por problemas con la dirigencia y, actualmente, es el entrenador del Deportivo Pereira.

