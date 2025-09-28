La Liga BetPlay ya va en su fecha número 13 y los equipos ya se van ubicando en la tabla de posiciones de manera que unos están muy cerca de la clasificación, mientras que otros sufren y se están quedando sin margen de error para meterse al grupo de los 8.

(Ver también: Bava dejó botado a Santa Fe a mitad de torneo y ahora exige pagos extras; lío con el DT)

Este domingo 28 de septiembre, de hecho, hubo cuatro compromisos muy interesantes que movieron la tabla de posiciones, teniendo en cuenta que unos regresaron a ese grupo privilegiado, mientras que otros simplemente desaprovecharon sus oportunidades y salieron de la fiesta.

A primera hora, América de Cali no pudo aprovechar su localía para seguir con la recuperación y empató 1-1 con Envigado, gracias a los goles de Luis Ramos y el empate de Bayron Garcés ya cerrando el compromiso. Cabe destacar que Rafael Carrascal no pudo anotar un penalti en el primer tiempo.

Lee También

Luego, Águilas Doradas sorprendió y le dio un duro golpe a las aspiraciones del Deportivo Cali, equipo de Alberto Gamero, ya que lo derrotó por 3-1 en condición de local y, al menos por ahora, sacó al cuadro ‘Azucarero’ del grupo de los ocho.

Después, en el estadio El Campín, Santa Fe dio catedra sobre cómo aprovechar las opciones y venció 3-0 a La Equidad, pues de la mano de Hugo Rodallega, Omar Fernández y Alexis Zapata, el conjunto ‘Cardenal’ consiguió una importante victoria para volver a los clasificados.

Finalmente, en el estadio Metropolitano, Junior terminó de hundir a Deportivo Pasto con una victoria de 2-0 gracias a las anotación de Javier Báez y Enamorado, alcanzando el liderato del campeonato, mientras que el conjunto ‘Volcánico’ sigue hundido en la última posición.

Tabla de posiciones Liga BetPlay

Con estos resultados, la tabla de posiciones del campeonato quedó de la siguiente manera:

Equipo Puntos 1. Junior 25 2. Bucaramanga 24 3. Medellín 24 4. Fortaleza 24 5. Nacional 23 6. Tolima 20 7. Santa Fe 20 8. Alianza FC 19 9. Llaneros 18 10. Deportivo Cali 17 11. Once Caldas 16 12. Deportivo Pereira 15 13. América de Cali 14 14. Águilas Doradas 14 15. Millonarios 14 16. Envigado 13 17. Unión Magdalena 12 18. Boyacá Chicó 11 19. La Equidad 11 20. Deportivo Pasto 10

(Ver también: Escándalo en el fútbol nacional: hubo actos de racismo y Santa Fe tomó drástica decisión)

Cuándo vuelve la Liga BetPlay

Así las cosas, los aficionados deben esperar casi una semana para volver a ver a sus equipos favoritos, teniendo en cuenta que el campeonato se reanudará el próximo viernes, 3 de octubre, con el compromiso entre el Deportivo Cali y Deportivo Pereira que se jugará a partir de las 7:30 de la noche en Palmaseca.

* Pulzo.com se escribe con Z