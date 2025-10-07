Una situación bastante grave ocurrió en los últimos días en Corea del Sur, ya que la creadora de contenido Yoon Ji-ah, de 22 años de edad y con más de 300.000 seguidores en sus redes sociales, fue encontrada sin vida justo después de haber terminado un ‘live’ en Instagram.

(Ver también: Reconocida ‘influencer’ falleció en accidente automovilístico en su cumpleaños; qué pasó)

Según las primeras informaciones compartidas por las autoridades locales, cuando terminó de grabar, la ‘influencer’ fue abordada por Choi, un hombre de 50 años de edad que era seguidor y que se había hecho pasar por empresario para llamar la atención de la joven.

De hecho, el hombre le había comentado que era director de una empresa de tecnología que la iba a ayudar a crecer en sus redes sociales, pero tiempo después la joven descubrió la mentira y, como no quiso seguir colaborando con el hombre, sufrió el ataque.

Lee También

Es más, en videos captados por cámaras de seguridad se puede apreciar como el hombre la aborda y le pide que se monte a un vehículo, pero tiempo después comienzan a discutir y se ve cuando el sujeto ataca a la mujer, justo antes de arrancar. Días después, el cuerpo de la joven de 22 años fue encontrado en la isla Yeongjong, Incheon, en una zona boscosa, y dentro de una maleta.

La autopsia confirmó que se trató de un estrangulamiento, ya que su cuerpo estaba lleno de moretones y al final se descubrió una compresión en el cuello, lo cual fue lo que ocasionó el fallecimiento.

El hombre fue capturado y aunque en un inicio no aceptó los cargos, al informarle que ya se había encontrado el cuerpo y que había videos cambió su versión para aceptar la responsabilidad de este lamentable hecho.

(Ver también: Murió conocida ‘influencer’ que fue al médico por dolor de cabeza y recibió duro diagnóstico)

Al final, el señalado de 50 años dijo que todo fue un acto de desesperación e ira, ya que tiene muchas deudas y está embargado, por lo que su última alternativa era recibir ayuda de la joven, pero como lo descubrió, su impulso lo llevó a asesinarla.

* Pulzo.com se escribe con Z

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.