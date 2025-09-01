La afición futbolera de un hincha del Deportivo Cali se apagó abruptamente en la noche fatidica del pasado sábado 30 de agosto. Un joven, identificado como Juan Pablo Núñez Agudelo, fervoroso seguidor del Deportivo Cali, vio truncada su vida a pocos metros del estadio Palmaseca en Palmira. El accidente, que tuvo como protagonistas al bus que transportaba al equipo y a una moto, ocasionó la muerte de este simpatizante, según reportó El Tiempo.

El incidente sucedió en medio de una caravana de motos, momentos antes del juego entre el Deportivo Cali y el Independiente Medellín (DIM), en la novena jornada de la Liga BetPlay 2025-II. Según las investigaciones y testimonios recogidos por las autoridades, un choque entre dos motos precedió al fatal arrollamiento de Juan Pablo por el bus del equipo, de acuerdo con el citado diario.

En el incidente, también resultó herida una mujer que acompañaba a Juan Pablo. Como resultado del accidente, el partido se retrasó alrededor de 20 minutos. Posteriormente, el bus del DIM tuvo que prestar su vehículo para transportar al equipo local tras el lamentable suceso, según el citado informe periodístico.

Directivas del Deportivo Cali y el técnico Alberto Gamero lamentaron profundamente este trágico desenlace. El técnico en rueda de prensa expresó su angustia frente al incidente: “Fue un momento muy duro para todos. Ver cómo una persona pierde la vida tan cerca de nosotros es devastador”. Asimismo, denunció que un atentado se había registrado al salir hacia el estadio.

Mientras tanto, Raúl Giraldo, máximo accionista del DIM, convocó a la solidaridad con el fútbol colombiano y lamentó la pérdida de Juan Pablo. Según explicó este directivo, fue clave la colaboración de Rodrigo Cobo, gerente del Deportivo Cali, quien solicitó apoyo con el transporte tras el incidente.

Juan Pablo era estudiante de último grado de bachillerato en la Institución Educativa Cárdenas Mirriñao, en Palmira. La comunidad educativa rindió un emotivo homenaje a su estudiante, afirmando que aunque su partida duele, su recuerdo permanecerá vivo en los corazones de todos.

