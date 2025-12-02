Este martes 2 de diciembre, las autoridades confirmaron el rescate de Miguel Ayala, hijo del cantante de música popular Giovanny Ayala, luego de haber sido secuestrado en una carretera del Cauca el pasado 18 de noviembre. La noticia, recibida por su padre a través de una llamada del Ministro de Defensa, llega como un alivio para la familia y una señal de esperanza para miles de seguidores que se mantuvieron pendientes del caso.

(Lea también: Giovanny Ayala le contestó a Ingrid Betancourt emotivo mensaje por secuestro de su hijo Miguel)

Horas antes de la noticia, la hermana del joven Valentina Ayala publicó en sus redes sociales una historia en la que se veía un pájaro en las rejas de la puerta de su casa y lo tomó como una señal sobre el bienestar de su ser querido y escribió: “Sé que estás aquí, te puedo sentir”. Esto se tomó como un mensaje de buen augurio sobre el artista.

El secuestro ocurrió en la vía Panamericana, a la altura de la vereda El Túnel, municipio de Piendamó, Cauca, cuando Miguel se movilizaba junto a su mánager hacia el aeropuerto de Palmira, luego de una presentación musical.

Su camioneta fue interceptada por varios vehículos y una motocicleta; los captores obligaron al conductor a devolverse y desviaron el automóvil hacia una zona rural del municipio de Cajibío.

Desde ese momento, tanto Miguel como su acompañante desaparecieron, desencadenando una alerta nacional. Tras el secuestro, su padre, Giovanny Ayala, publicó un mensaje conmovedor en redes sociales, en el que pidió respeto, solidaridad y oraciones por la vida de su hijo. “Una familia que se quiebra”, dijo, y rogó para que el joven y su mánager regresaran con bien.

Durante los días de incertidumbre, la familia, seguidores y miembros de la industria musical realizaron vigilias, cadenas de oración y demandas públicas de intervención inmediata por parte del Estado.

Las autoridades activaron un operativo de búsqueda a cargo del componente especial del GAULA de la Policía Nacional, enfocando esfuerzos en los corredores viales conflictivos del Cauca, particularmente en lugares con presencia de grupos armados ilegales.

(Lea también: A hijo de Giovanny Ayala lo rescataron en condiciones “infrahumanas”: estaba metido en carpas)

El rescate se concretó este 2 de diciembre, cuando la fuerza pública logró ubicar a Miguel Ayala en una zona rural del sur del Cauca. Según el anuncio oficial, el joven se encuentra bajo protección y en buen estado de salud.

El ministro de Defensa fue quien comunicó la noticia al cantante y a su familia, transmitiendo tranquilidad al confirmar que “está en buenas manos y está bien”.

Por ahora, la luz de esperanza se enciende para la familia Ayala. Muchos celebran su regreso, aunque las heridas dejadas por estos días de angustia tardarán en sanar. Lo cierto es que el nombre de Miguel ahora vuelve a casa.

