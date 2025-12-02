El partido uribista Centro Democrático se encara a una situación crítica en el marco de la designación de su candidato presidencial para las elecciones previstas para el 31 de mayo de 2026. La retirada polémica de Miguel Uribe Londoño, uno de los cuatro aspirantes a la nominación, produce aún más tensión.

Sigue a PULZO en Discover

Uribe Londoño, padre del senador asesinado Miguel Uribe Turbay, engrosó las filas del partido tras la muerte de su hijo el 11 de agosto de 2025. Sin embargo, su integración fue turbulenta debido a su llegada reciente, a pesar del respaldo que obtuvo por parte de Álvaro Uribe, fundador y líder de la colectividad.

Según un comunicado emitido por el Centro Democrático, Uribe Londoño se habría aproximado al abogado conservador Abelardo de la Espriella, precandidato presidencial del movimiento Firme por la Patria. “De la Espriella informó al expresidente Álvaro Uribe que Uribe Londoño lo llamó para expresarle que renunciaba al Centro Democrático y que apoyaría su candidatura”, se lee en el comunicado del partido.

Precisamente, en Blu Radio habló Néstor Morales y reveló que tuvo una charla privada con el expresidente Uribe, quien le contó detalles de la salida de Miguel Uribe Londoño del partido y todo lo que ocurrió desde que tomó las banderas de su hijo.

Lee También

En primer lugar, la primera sorpresa de Uribe fue que a los dos días de fallecido Miguel Uribe Turbay, el padre se presentó en el partido a decir que iba a tomar las banderas y que contaba con el apoyo de toda su familia, lo que al parecer no era tan cierto, o al menos no en la misma proporción, como contó Morales.

Otro factor que incomodó en el uribismo fue la supuesta encuestadora Atlas contratada por Miguel Uribe Londoño para modificar algunos resultados a su favor, lo que también no produjo confianza, sobre todo que el papá del senador fallecido no aceptó los sondeos internos del Centro Democrático.

Pero la gota que rebozó la copa fue la supuesta llamada que le hizo a Abelardo de la Espriella para decirle que se iba a unir a su campaña e iba a renunciar a su aspiración presidencial, conversación que si existió y que habría sido el motivo de la ausencia de Uribe Londoño a un foro con candidatos en su partido y con el expresidente.

Lee También

Finalmente, Morales aseguró que todos estas situaciones se sumaron a que en el Centro Democrático saben que Uribe Londoño “era petrista” y habría votado por el actual presidente en las elecciones de 2022, lo que claramente es una contradicción para un miembro del uribismo. Estas versiones han sido confirmadas también por otros medios como Caracol Radio y El Tiempo.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.