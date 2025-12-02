Después de roces internos y de ser sacado de la contienda para convertirse en candidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Londoño presentó este martes 2 de diciembre su renuncia irrevocable al partido.

En un pronunciamiento hizo señalamientos a los dirigentes del partido y a que no fuera tenido en cuenta su búsqueda de una reunión y rectificación. Además, Uribe Londoño aseguró que había sido injusta la decisión de sacarlo de la contienda electoral.

En cuanto a sus acercamientos con Abelardo de la Espriella, que el mismo partido tomó como argumentos para sacarlo de la precandidatura, Uribe Londoño aseguró que no tuvo intenciones de unirse a su campaña. Sin embargo, dada su salida del Centro Democrático, no descartó una futura adhesión.

“Respecto a Abelardo, yo no manifesté mi intención de adherir a la campaña de él y eso eso debe quedar claro. Nosotros conversamos mucho, pero yo estaba en el proceso del Centro Democrático y también tiene que quedar claro”, aseguró.

Pero agregó: “Seguiremos conversando y espero seguir con mi estrecha relación con él (De la Espriella). Si llegamos a la decisión de que tiene que ser a él, pues así se hará. Pero hoy yo no tengo esa decisión tomada, no sé qué vamos a hacer”.

Por otra parte, el ahora excandidato aseguró que sintió la incomodidad de algunos dirigentes del partido y de algunas de sus contrincantes internas, al ver que él lideraba la posibilidad de quedarse como el candidato definitivo para las elecciones presidenciales.

“Eso es lo que hace el ser humano o muchos seres humanos malos, que cuando alguien va ganando y yo iba ganando en el Centro Democrático y me atacan y Abelardo va ganando en la derecha y lo atacan de esta manera”, indicó.

Por ahora, Abelardo de la Espriella no se ha pronunciado al respecto y tampoco lo ha hecho el Centro Democrático.

