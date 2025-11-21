Bogotá volvió a vivir una tarde caótica este viernes 21 de noviembre debido a la intensa granizada y el fuerte aguacero que cayó sobre varios sectores de la ciudad. Las precipitaciones, que comenzaron hacia primeras horas de la tarde, provocó inundaciones, reducción de carriles, afectación en el transporte público y hasta la caída de un árbol.

Uno de los incidentes más delicados ocurrió en la Avenida El Dorado con Avenida Rojas, donde un árbol cayó en plena vía debido a la fuerza de las lluvias. La emergencia obligó a las autoridades a cerrar parcialmente el corredor y habilitar únicamente un carril para el paso de vehículos.

Además, se reportó un cierre preventivo por inundación en la localidad de Barrios Unidos, exactamente en la Avenida Carrera 24 con calle 63, donde el nivel del agua subió rápidamente. Agentes de Tránsito llegaron al punto para apoyar la regulación vehicular y evitar riesgos tanto para conductores como para peatones.

Las lluvias también provocaron encharcamientos en varios puntos críticos de Bogotá, lo que agudizó aún más el caos vial. Entre los sectores afectados se encuentran:

Avenida Boyacá con calle 134

Autopista Norte con calle 82

Avenida Rojas con Avenida Chile

Avenida NQS con calle 25

Avenida Américas con transversal 39 bis

En estos corredores, los vehículos avanzaban a baja velocidad, algunos quedaban atrapados entre charcos profundos y otros debían cambiar de ruta debido a las complicaciones sobre la calzada.

Otro punto con afectaciones fue la localidad de Teusaquillo, donde se presentó un importante encharcamiento en la Avenida Mutis con carrera 19. El agua acumulada dificultó el tránsito en ambos sentidos y obligó a los conductores a desviarse o esperar a que el nivel bajara.

¿Qué pasó con Transmilenio?

Transmilenio informó que las lluvias fuertes se registraban en toda la ciudad, lo que obligó a la flota de buses troncales y zonales a reducir la velocidad por seguridad. Esta medida preventiva generó retrasos, mayores tiempos de espera en estaciones y paraderos, y una operación más lenta en general.

El sistema indicó que los pasajeros debían tener paciencia, pues la disminución de la visibilidad y el estado de las vías no permitía mantener los tiempos habituales de desplazamiento.

A esto se sumó la suspensión temporal de TransMiCable en Ciudad Bolívar, debido a una alerta por tormenta eléctrica. Por seguridad, la operación del cable aéreo fue detenida mientras persistían las condiciones climáticas adversas, afectando a cientos de usuarios que dependen de ese transporte para movilizarse desde y hacia la parte alta de la localidad.

La recomendación de las autoridades, reiterada durante toda la tarde, fue conducir con máxima precaución, reducir la velocidad y mantener una distancia segura entre vehículos para evitar choques o maniobras riesgosas.

