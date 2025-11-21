Bogotá volvió a tener un clima adverso este viernes 21 de noviembre por cuenta de los fuertes aguaceros que han caído en distintos sectores. Inclusive, algunos barrios de la ciudad han presentado granizo, por lo que calles, andenes y parques han quedado cubiertos de hielo.

(Le puede interesar: “Sonó un estruendo”: duro relato de lo que pasó en Silvania con creciente que causó un muerto)

De acuerdo con el Idiger, la autoridad de gestión de riesgo en la ciudad, las precipitaciones se han dado en las siguientes localidades: Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Los Mártires, Antonio Nariño y Rafael Uribe Uribe.

Precisamente en las localidades de Chapinero y Usaquén se evidenció una caída considerable de granizo sobre la 1:15 de la tarde, lo que provocó ligeras congestiones vehiculares y percances en algunas propiedades.

Aquí, algunas de las imágenes de Pulzo por el aguacero, en la calle 100 de Bogotá:

Por su parte, las autoridades de tránsito de Bogotá mostraron cómo se han visto las precipitaciones en los lugares en los que se reportó la tormenta. Se ha recomendado a los conductores ir con cuidado y a los peatones buscar resguardo, ya que se han escuchado truenos.

⚠️¡Precaución! De acuerdo con el sistema de alerta de Bogotá @IDIGER, a esta hora llueve en: ⛈️Usaquén

⛈️Chapinero

⛈️Santa Fe

⛈️San Cristóbal

⛈️Puente Aranda

⛈️Mártires

⛈️Antonio Nariño Conduce con precaución. pic.twitter.com/szCaXNFWTW — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 21, 2025

Por su parte, los ciudadanos han reportado las lluvias en la ciudad, evidenciando que la precipitación ha sido fuerte. Además, mostraron fotos y videos de los estragos que ha provocado el granizo en vías y viviendas de diversos puntos de la capital.

¡Qué aguacero bárbaro en Bogotá! — Ronald Gustavo Moreno (@RonaldMonroyMo3) November 21, 2025

Lluvia con granizo hoy en Bogotá 😱😱😱 pic.twitter.com/AJzmuNOjtr — Solo Virales (@chisme_famosos7) November 21, 2025

Mucho llover en Bogotá pic.twitter.com/GZnd9iHB6G — mi ñero es severa staicy malibu (@eduardperras) November 21, 2025

* Pulzo.com se escribe con Z