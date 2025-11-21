Escrito por:  Redacción Bogotá
Nov 21, 2025 - 1:53 pm

Bogotá volvió a tener un clima adverso este viernes 21 de noviembre por cuenta de los fuertes aguaceros que han caído en distintos sectores. Inclusive, algunos barrios de la ciudad han presentado granizo, por lo que calles, andenes y parques han quedado cubiertos de hielo.

De acuerdo con el Idiger, la autoridad de gestión de riesgo en la ciudad, las precipitaciones se han dado en las siguientes localidades: Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Los Mártires, Antonio Nariño y Rafael Uribe Uribe.

Precisamente en las localidades de Chapinero y Usaquén se evidenció una caída considerable de granizo sobre la 1:15 de la tarde, lo que provocó ligeras congestiones vehiculares y percances en algunas propiedades.

Aquí, algunas de las imágenes de Pulzo por el aguacero, en la calle 100 de Bogotá:

Así quedó el campo del batallón en el norte de Bogotá, por el aguacero / Pulzo
Así se vieron las calles en Bogotá, por las fuertes lluvias / Pulzo
Por su parte, las autoridades de tránsito de Bogotá mostraron cómo se han visto las precipitaciones en los lugares en los que se reportó la tormenta. Se ha recomendado a los conductores ir con cuidado y a los peatones buscar resguardo, ya que se han escuchado truenos.

Por su parte, los ciudadanos han reportado las lluvias en la ciudad, evidenciando que la precipitación ha sido fuerte. Además, mostraron fotos y videos de los estragos que ha provocado el granizo en vías y viviendas de diversos puntos de la capital.

