Este viernes, 21 de noviembre, se presentó un aguacero en la ciudad de Bogotá, pues justo después de almuerzo comenzaron a caer gotas, pero en cuestión de minutos subió la intensidad.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: [Video] Alertan por situación que estaría pasando en aeropuerto El Dorado: “Es un peligro”)

Tan fuerte fue el agua que cayó, que muchas de las principales vías se inundaron, pero uno de los mayores problemas se dio en el aeropuerto El Dorado, ya que el techo no aguantó, colapsó y se comenzó a filtrar mucha agua.

Este es el momento en el que se comienza a meter el agua al terminal aéreo de Bogotá:

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de STIC LUENGAS VELANDIA (@sticperiodista)

“Informamos que, debido a las fuertes lluvias registradas en la tarde de hoy acompañadas de una intensa granizada, algunos tragantes y sistemas de drenaje de las cubiertas del El Dorado se vieron desbordados, generando empozamiento de agua en ciertas zonas del aeropuerto”, dijo Opain.

Debido a esta situación, se activó un plan de manejo de emergencia para avanzar en el control de la situación y que así las personas puedan estar tranquilas al interior del aeropuerto.

Además, hay que destacar que, al menos de momento, la operación no se ha visto interrumpida, sino que sigue funcionando con completa normalidad, al menos hasta que la lluvia lo permita.

(Ver también: [Video] Tensión en El Dorado por retrasos y cancelaciones de vuelos; hubo gritos y protestas)

Por lo pronto, las autoridades esperan que pare la lluvia para secar lo más pronto posible y que así las personas puedan estar tranquilas antes de abordar sus respectivos vuelos.

* Pulzo.com se escribe con Z