Las lluvias de este viernes 21 de noviembre se intensificaron al punto de causar varias emergencias en distintos puntos de Bogotá, entre ellos, la caída de un árbol en la calle 83 con carrera 12.

Imágenes en redes sociales dejaron ver que en plena zona T, el aguacero provocó que un árbol cayera frente a un establecimiento comercial. Sin embargo, no hay registro de personas que hasta ahora hayan salido lesionadas a causa del accidente.

🚨Atención 🚨 [03:46 p.m.] #MovilidadAhora | Se presenta novedad vial en la localidad de Chapinero, por caída de árbol en la calle 83 con carrera 12. Se genera afectación de la zona peatonal. @BomberosBogota asignada y grupo guía en el punto. pic.twitter.com/0Oup4aF6XH — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 21, 2025

A la altura la avenida Rojas con avenida El Dorado, en la localidad de Engativá, autoridades también tuvieron que hacer presencia por otro árbol que cayó y que causó afectaciones en la calzada.

En redes sociales, ciudadanos también han registrado emergencias debido al taponamiento del alcantarillado, lo que ha llevado que varias calles tengan incremento en el cauce de las aguas lluvias, provocando incluso que algunas personas hayan sido arrastradas.

#AEstaHora | @BomberosBogota hace presencia en la localidad de Engativá, para atender la emergencia por caída de árbol en la Av. Rojas con Av. El Dorado. Se genera afectación de un carril de la calzada. 🌧️Continúan las lluvias en la zona. https://t.co/RDuYmDTYOc pic.twitter.com/hsFovY9hw0 — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 21, 2025

De acuerdo con el Idiger, “las lluvias más intensas ocurrieron en las localidades de Usaquén, Chapinero, Santa Fe, La Candelaria, San Cristóbal, Los Mártires, Antonio Nariño y Rafael Uribe Uribe”.

En cuanto a la movilidad, han dado a conocer que por ahora se registran embotellamientos por inundaciones en los siguientes puntos de la ciudad:

Carrera 68 con cll 64A -calzada central

Avenida Mutis con Cra. 60

Carrera 24 con calle 63

Avenida Boyacá con transversal 3 -sector Doña Juana

Avenida Comuneros con carrera 31

Avenida Cali con calle 13

