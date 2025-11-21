Las complicaciones de movilidad en Bogotá llevaron a un aviso por parte del aeropuerto El Dorado este viernes 21 de noviembre de 2025, debido a la dura granizada que incluso causó daños en ese lugar.

Precisamente por eso, la terminal aérea acudió a su cuenta personal de X (antes conocida como Twitter) para dejar una recomendación de las rutas diferentes a la avenida El Dorado para que los viajeros lleguen hasta allá, en medio de las mencionadas dificultades de tránsito por el clima.

“Debido a las fuertes lluvias, se presenta tráfico pesado hacia El Dorado. Usa vías alternas (Av. Boyacá/Av. Cali), sal con tiempo y no olvides: 2 hotas antes vuelos nacionales, 3 horas internacionales y consulta tu aerolínea”, indicó en un mensaje.

Esta fue la publicación con la recomendación clave:

#ElDoradoInforma | Debido a las fuertes lluvias, se presenta tráfico pesado hacia @BOG_ELDORADO. Usa vías alternas (Av. Boyacá/Av. Cali), sal con tiempo y no olvides: 2h antes vuelos nacionales, 3h internacionales y consulta tu aerolínea. pic.twitter.com/oasu86n85q — Aeropuerto El Dorado (@BOG_ELDORADO) November 21, 2025

¿Cómo ir al aeropuerto El Dorado por la avenida Boyacá o avenida Ciudad de Cali?

La llegada de la avenida Boyacá al aeropuerto El Dorado desde el sur requiere avanzar hasta llegar a la intersección con la Calle 26. Allí se encuentra la señalización que guía hacia el aeropuerto.

Una vez se empalme con la mencionada vía hacia el occidente, solo se debe seguir derecho por el corredor hasta ingresar a las glorietas de acceso. La ruta está completamente señalizada y conducirá directamente a las terminales T1 (principal) o Puente Aéreo/T2.

Desde el norte, simplemente se toma la Avenida Boyacá hacia el sur y al acercarse a la Calle 26, se verán los desvíos adecuados para tomar la ruta hacia el aeropuerto. Igual que desde el sur, solo se debe girar hacia el occidente por la Calle 26 y seguir recto hasta el ingreso principal.

Las personas que van por la avenida Ciudad de Cali desde el sur deben avanzar en sentido norte pasando por barrios como Tintal, Patio Bonito, Kennedy Central y Castilla. Continúan hasta llegar a la intersección con la Avenida El Dorado (Calle 26). Allí está la señalización hacia el aeropuerto, se gira hacia el occidente (mano izquierda si vienes del sur) y sigue derecho por la Calle 26. En pocos minutos se entra a las glorietas de acceso a las terminales T1 y T2.

Desde el norte por la Ciudad de Cali, se debe avanzar hacia el sur pasando por Engativá, Álamos, Normandía y Modelia. Al llegar a la Calle 26, se toma la vía en sentido occidental (mano derecha si se viene del norte), se continúa recto por el corredor y se ven las entradas señalizadas para vehículos particulares, taxis o transporte especial.

¿Cuáles rutas de Transmilenio llegan hasta el aeropuerto El Dorado?

Llegar al aeropuerto El Dorado usando Transmilenio es posible con algunas rutas específicas:

Hay una ruta troncal llamada K86 / M86, que conecta directamente con el Aeropuerto El Dorado. Según el sitio oficial del aeropuerto, este servicio opera desde la Terminal 1, piso 1. Esta ruta funciona todos los días: entre semana opera de 05:30 a.m. a 11:00 p.m., los sábados de 06:00 a.m. a 11:00 p.m., y los domingos y festivos de 07:00 a.m. a 10:00 p.m. según las fuentes oficiales.

Una vez se llegue al Portal El Dorado (la ‘terminal’ de buses de Transmilenio cerca del aeropuerto), se pueden usar rutas alimentadoras específicas para moverte entre el portal y el aeropuerto. Por ejemplo, una de las alimentadoras es la 16-14 Aeropuerto, que conecta el Portal El Dorado con la terminal aérea del aeropuerto.

Es importante recordar que las rutas que tienen la letra K son las que llegan hasta el mencionado portal, por ejemplo, la K16 y K23 desde el norte de Bogotá.

