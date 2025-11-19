En Cundinamarca confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de una menor de 16 años. De acuerdo con las autoridades, el cuerpo fue encontrado a pocos kilómetros el Club del Bosque, entre los municipios de Silvania y Tibacuy.

De forma preliminar se conoce que el cuerpo correspondería a la identidad de la menor que permanecía desaparecida desde el pasado lunes, luego de ser arrastrada por una creciente súbita.

Las labores de búsqueda continúan en la zona por parte de unidades del Ejército Nacional, el grupo Ponalsar de la Policía y el Cuerpo de Bomberos de Silvania, que mantienen operativos para encontrar a las dos personas que aún siguen desaparecidas. Las autoridades están a la espera de que el CTI arribe al lugar para confirmar la identidad del cuerpo hallado horas antes.

Desde la Delegación Departamental de Bomberos de Cundinamarca destacaron el apoyo de la comunidad y de los medios de comunicación, que han acompañado de cerca la emergencia.

Qué pasó tras creciente súbita en Silvania

El cuerpo encontrado sin vida este miércoles correspondería al de Manuela Sofía, nieta de Segundo Villota, el conductor que murió en medio de la emergencia y fue la primera víctima confirmada.

Manuela Sofía iba en la camioneta junto con Teresa Escandón, esposa de Segundo, y Ana Lucía Villota, hija del mismo, quienes continúan desaparecidas. En el vehículo también se movilizaba Sara Villota, la única sobreviviente del accidente.

Según su testimonio, la creciente rompió una de las ventanas del vehículo y la empujó hacia afuera. Alcanzó a sujetar la mano de su hermana, pero la fuerza del agua las separó. Para las autoridades, que la hallaron en una orilla de la quebrada, su salvación es un auténtico “milagro de vida”. El incidente ocurrió cuando viajaban hacia Bogotá después de pasar el fin de semana en un terreno recientemente adquirido cerca de Silvania.

