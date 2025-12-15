La investigación por el magnicidio del senador y pretendido futuro presidente, Miguel Uribe Turbay, ha tomado un relevante impulso con la judicialización de nueve personas vinculadas a la trama criminal. Este grupo fue capturado en el transcurso de los últimos meses, desde el percance ocurrido el 7 de junio en el parque El Golfito de Modelia, Bogotá.

Los investigados comprenden desde el sicario de corta edad hasta un personaje decisivo en la organización criminal, identificado como Simeón Pérez o por el alias de ‘El Viejo’, a quien se le atribuye la coordinación de actividades ilegales y servir como enlace con potenciales clientes. Según la Policía y la Fiscalía General, el señor Pérez representa la pieza clave para desentrañar la verdadera autoría intelectual del asesinato del senador Uribe Turbay, según informó El Tiempo.

La captura de ‘El Viejo’, llevada a cabo en una región rural del departamento del Meta, esclarece que el grupo operativo detrás del magnicidio pertenezca a la famosa disidencia ‘Segunda Marquetalia’, dirigida por ‘Iván Márquez’. A pesar de las primeras sospechas que involucraban a otras disidencias como la de ‘Ivan Mordisco’, el Eln y la llamada ‘Junta del narcotráfico’, estas teorías se han ido al traste.

“El propósito hacia donde queremos avanzar es hacia quién dio la orden. Lo fácil sería decir que fue ese grupo y entregarle al país ese resultado, pero para decir con certeza que es la ‘Segunda Marquetalia’ la que realiza y planea ese atentado directamente, nos hacen falta unos elementos”, señaló la fiscal general, Luz Adriana Camargo, a El Tiempo.

Otros reclusos y excolaboradores de ‘El viejo’, incluida la mujer conocida como alias ‘Gabriela’, han mostrado interés en colaborar con la Fiscalía a cambio de penas reducidas. Están repartidos en diferentes centros de detención, algunos en internamiento especial para menores, otros bajo la custodia del búnker de la Fiscalía o la vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario Inpec.

