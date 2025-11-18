La reciente captura de Simeón Pérez Manrique, alias ‘El viejo’, ha dado más claridad al complejo expediente por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Pérez Manrique, identificado como una pieza clave por las autoridades, no solo fue conectado al crimen por diversas pistas, sino que la incautación de su teléfono celular ha desvelado un archivo que profundiza la teoría de una red criminal meticulosamente organizada.

El análisis forense del móvil de ‘El viejo’ se ha convertido en el núcleo de la fase probatoria. Noticias RCN reveló una serie de chats comprometedores entre Pérez y Katerine Martínez, alias ‘Gabriela’, la mujer acusada de ser la facilitadora del arma homicida. La comunicación constante entre ambos refuerza la teoría de un engranaje coordinado.

Pero la evidencia más incriminatoria va más allá de las palabras: una fotografía del propio Miguel Uribe, tomada tan solo una semana antes de su asesinato. Este hallazgo sugiere que ‘El Viejo’ estaba haciendo labores de seguimiento político directo contra uno de los principales líderes del Centro Democrático y la derecha colombiana.

Además del seguimiento a la víctima, los peritos lograron recuperar una imagen aterradora que vincula de manera explícita a alias ‘Gabriela’ con el instrumento del crimen. La fotografía, tomada en un baño, muestra a Katerine Martínez con el arma que ella habría entregado al menor que ejecutó el homicidio, según datos de la Fiscalía. Esta evidencia visual no solo confirma la participación de ‘Gabriela’ en la cadena de hechos, sino que también ilustra el rol que la Fiscalía le ha atribuido: el de transporte y entrega de la herramienta final para la consumación del magnicidio

El cúmulo de evidencia extraído del teléfono de ‘El viejo’ es crucial porque refuerza categóricamente la teoría de la Fiscalía sobre la estructura y las funciones específicas dentro de la red criminal. Los chats indican la coordinación, la foto de Uribe prueba el seguimiento y la imagen de ‘Gabriela’ con el arma solidifica el papel de cada implicado. La sincronía entre el seguimiento político, la comunicación entre los actores y la manipulación del arma, sugiere que el magnicidio fue el resultado de una operación de inteligencia criminal diseñada para eliminar a una figura política relevante en el país.

