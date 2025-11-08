María Carolina Hoyos Turbay, hermana del fallecido precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, compartió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, revelando que su padre, el empresario Luis Francisco Hoyos, se encuentra hospitalizado en la Fundación Santa Fe.

En su publicación, María Carolina expresó la profunda tristeza que siente al enfrentar esta nueva prueba familiar, especialmente después de la reciente pérdida de Nydia Quintero y Miguel Uribe Turbay.

Acompañada de una imagen de una virgen y la habitación del hospital, la publicación reflejó el doloroso pero esperanzador momento por el que atraviesa la familia Hoyos. María Carolina detalló que su padre fue ingresado a la misma Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) donde luchó su hermano Miguel, y donde también falleció su madre y abuela, Nydia Quintero.

“Escuchar otra vez los pitidos de los monitores me ha impactado. Es imposible no recordar…”, escribió, evidenciando el dolor que revive al estar en el mismo lugar, pero esta vez con su padre, el pilar de la familia.

A pesar del sufrimiento y la tristeza, María Carolina destacó la fortaleza y la fe que su familia sigue teniendo en medio de la adversidad. En su mensaje, expresó el profundo agradecimiento hacia los médicos que están atendiendo a su padre, a quienes calificó como “héroes con un corazón más grande que esta maravillosa clínica”.

Resaltó que, a pesar de la situación difícil, su padre sigue siendo un ejemplo para ellos, impartiendo lecciones de vida incluso desde la cama: “tener fe en el futuro, sonreír con el alma y no soltar nunca a Dios, a la Virgen María ni a la familia”.

María Carolina también confesó estar “muy triste” por lo reciente de las pérdidas que ha sufrido, mencionando a su abuela, su hermano Miguel y su madre. Sin embargo, resaltó la importancia de estar juntos como familia, apoyados por el amor y la fe. “Estamos bien, juntos, fuertes, sostenidos por la fe y el amor que todo lo puede”, escribió con esperanza.

En un tono de súplica y esperanza, María Carolina pidió a Dios, “de rodillas”, por la pronta recuperación de su padre, a quien considera su “héroe”. También le agradeció por haberse dedicado a enseñarles los valores fundamentales de la vida: “El amor, la unión y la familia”. Concluyó su mensaje agradeciendo a todos los miembros de su familia por el amor y el apoyo incondicional en estos momentos difíciles.

“Te amo, papá. Eres mi orgullo, mi ejemplo, mi confidente, mi mejor amiga con ‘A’, la persona que más me ha querido en la vida, la persona que más me ha dado y la que más ha rezado por mí en esta vida. A ti te debo todo”, finalizó su emotivo post, que refleja el profundo amor y gratitud que siente por su padre.

