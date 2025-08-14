La muerte del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay el pasado 11 de agosto dejó un profundo vacío en la política y en el corazón de su familia. El político falleció en la Fundación Santa Fe, donde permaneció más de dos meses internado, luego de recibir varios disparos el 7 de junio durante un evento en el parque El Golfito, en Fontibón.

(Vea también: Decretan tres días de duelo en Bogotá y Medellín por muerte de Miguel Uribe: qué significa)

En medio del duelo, su hermana, María Carolina Hoyos Turbay, decidió abrir su corazón y compartir los momentos más íntimos y emotivos que vivió junto a él en la clínica. Lo hizo en una entrevista concedida a la periodista Cristina Estupiñán, apenas ocho días antes del fallecimiento del exsenador.

En la conversación, Hoyos Turbay recordó con detalle cuáles eran las palabras que le repetía a Miguel cada vez que lo visitaba en la unidad de cuidados intensivos. Su voz se quebraba al narrar que, desde el primer día, su mayor deseo era verlo salir de la clínica tomado de la mano de su hijo, Alejandro.

Lee También

“Solo pedía el milagro de que saliera de la clínica de la mano de su hijo Alejandro. Él es mi prioridad y estaba convencida de que así sería”, relató con firmeza, dejando claro que, hasta el último momento, mantuvo la esperanza en su recuperación.

María Carolina explicó que sus encuentros con Miguel, aunque marcados por la gravedad de su estado, siempre estuvieron llenos de afecto y palabras de aliento. “Yo le decía que lo quería, que es mi orgullo, que es una persona demasiado importante para la familia y que lo queremos de vuelta”, recordó.

En medio de las largas jornadas en la UCI, hubo también momentos que apelaban a la memoria compartida y al vínculo fraternal que los unía. Uno de ellos fue la música. María Carolina contó que había una canción que siempre evocaba la conexión especial con su hermano: ‘Colgando en tus manos’, interpretada por Carlos Baute.

“Es la primera canción que se me viene a la mente porque él la toca en guitarra y la hemos cantado juntos muchas veces”, comentó. Esa melodía, cargada de recuerdos y complicidad, se convirtió en un símbolo de esperanza durante los días más difíciles.

La entrevista también dejó ver el lado humano y familiar de Miguel Uribe Turbay, más allá de su trayectoria política. Para María Carolina, su hermano no solo era un líder público, sino un hombre profundamente querido por los suyos, un ejemplo de carácter, compromiso y amor por su familia.

Aunque la realidad terminó imponiéndose el 11 de agosto, día en que Miguel perdió la batalla, las palabras y gestos de María Carolina reflejan la fortaleza y la fe con las que enfrentaron esos meses de incertidumbre. La periodista Cristina Estupiñán destacó durante la conversación la entereza con la que la hermana del precandidato relataba esos momentos, manteniendo la calma para transmitir un mensaje de cariño y unión familiar.

Hoy, las frases que María Carolina le repetía a Miguel —“te queremos de vuelta” y “eres mi orgullo”— quedan grabadas como testimonio del amor incondicional que lo acompañó hasta el final. Y aunque el desenlace no fue el que todos esperaban, la familia Hoyos Turbay conserva esos instantes como un recuerdo de lucha, esperanza y conexión que ninguna pérdida podrá borrar.

En cada visita, en cada palabra de ánimo y en cada nota de la canción que solían cantar juntos, María Carolina buscó recordarle que no estaba solo. Esos gestos sencillos pero profundos son, quizás, el mayor legado de afecto que un hermano puede dejar.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.