La tranquilidad de la tarde del viernes 12 de diciembre se vio abruptamente interrumpida por un violento crimen en el barrio Porvenir, en la localidad de Bosa, al suroccidente de Bogotá. Hacia las 6:00 de la tarde, varios disparos alertaron a los vecinos del sector del parque Miami, ubicado en la carrera 93C con calle 57A sur, donde una joven fue asesinada a plena luz del día.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la información conocida, la víctima se encontraba sentada en una de las bancas del parque en compañía de otra persona cuando un hombre llegó al lugar en bicicleta. El agresor, quien llevaba el rostro cubierto, descendió del vehículo, se acercó directamente a la joven y le disparó en repetidas ocasiones, principalmente en la cabeza. Tras el ataque, huyó rápidamente en la misma bicicleta, desapareciendo entre las calles del sector.

(Lea también: La pista muy avanzada que hay sobre la orden que dieron para asesinar a Miguel Uribe Turbay)

La comunidad, aún en estado de ‘shock’, alertó de inmediato a las autoridades. Al llegar, los uniformados hallaron a la joven sin signos vitales, con múltiples impactos de arma de fuego. La víctima fue identificada como Kimberlyn Paola Suárez Castro, de 19 años, de nacionalidad venezolana. Su cuerpo permaneció en el lugar mientras personal judicial adelantaba las diligencias correspondientes.

Lee También

El homicidio, según Q’hubo, causó profunda consternación entre los residentes del barrio, quienes manifestaron su preocupación por el incremento de hechos violentos en la zona. Como muestra de solidaridad y rechazo al crimen, en la noche del sábado amigos y allegados de la joven realizaron una velatón en el parque Miami, exigiendo justicia y que el caso no quede en la impunidad.

Sobre los avances del proceso, el teniente coronel Óscar Chauta, comandante de la estación de Policía de Bosa, confirmó a Qu hubo Bogotá que ya se activaron los equipos investigativos para esclarecer lo sucedido.

“Se presenta un hecho en el que una persona es agredida con arma de fuego por sujetos que se movilizaban en una bicicleta. Estamos adelantando las investigaciones de modo, tiempo y lugar para establecer con precisión lo ocurrido”, señaló.

(Vea también: Aparece foto que sería de las frambuesas con las que envenenaron a niñas en Bogotá)

El oficial indicó que se revisan las cámaras de seguridad del sector para determinar si hubo más personas involucradas y reconstruir la ruta de escape del atacante. De manera preliminar, las autoridades no descartan que el crimen esté relacionado con un posible ajuste de cuentas vinculado al microtráfico, ya que la víctima tendría antecedentes por tráfico de estupefacientes.

Mientras avanzan las pesquisas, la comunidad de Bosa espera resultados que permitan esclarecer el asesinato de Kimberlyn Paola Suárez Castro y dar con los responsables de este hecho que volvió a sembrar el miedo en el sector.

Qué se sabe del capitán que mató a su expareja, en Bogotá

En la noche del 26 de noviembre, el capítán Pablo Masmela mató a su expareja, la teniente María Mora, en las instalaciones del Cantón Norte. Según versiones, ellos habían tenido una relación sentimental que ella decidió acabar recientemente. Estos son todos los detalles de lo que sucedió con este caso en Bogotá: