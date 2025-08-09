Luego de que Gustavo Petro hiciera una propuesta para llevar a los hipopótamos que se encuentran sueltos en la región del Magdalena Medio a la India, se desató un amplio debate sobre los aspectos administrativos, ambientales y de seguridad que sobrevuelan esta iniciativa.

Con una población que supera los 200 ejemplares, estos hipopótamos se habrían convertido en un riesgo para la región, según el jefe de Estado. Estos animales, originarios de India, llegaron a Colombia de forma ilegal, ya que fueron traídos a la hacienda Nápoles.

Al respecto, el pasado 15 de julio, en una alocución presidencial, Petro se refirió al tema y aseguró que esa especie representa una amenaza y habló de un plan para trasladarlos a India.

“Ya que estamos hablando de hipopótamos, voy a visitar a un empresario que se los quiere llevar a India y allá es donde pueden vivir porque aquí matan y los matan. Son 170 hipopótamos los que conviven con los ciudadanos que pasan por cualquier caño o río del Magdalena Medio y eso no puede ser”, indicó el mandatario.

¿Quién es el multimillonario interesado en trasladar hipopótamos desde Antioquia?

Este sábado 9 de agosto, El Tiempo dio a conocer una investigación periodística y sacó a la luz algunos detalles del avance del plan de traslado de los animales.

Uno de los pormenores tiene que ver con Mukesh Ambani, reconocido como el empresario más acaudalado de la India y una de las figuras más influyentes del mundo, al ocupar el puesto 11 en la lista de los más ricos.

Ambani ha expresado su disposición de acoger a algunos de los animales en su santuario privado, ubicado en territorio indio. Además, según el rotativo, fue Andrea Padilla, senadora de Alianza Verde, quien hizo el puente entre el Gobierno y el hindú.

Ambani ganó aún más visibilidad en julio tras organizar una lujosa celebración por el matrimonio de su hijo menor, evento al que asistieron personalidades de talla mundial como Bill Gates, Mark Zuckerberg, Rihanna, Ivanka Trump y las hermanas Kardashian, entre más de 1.200 invitados.

En qué va el plan de Petro de trasladar hipopótamos a India

El proyecto, sin embargo, se enfrenta a una serie de obstáculos burocráticos y permisos internacionales (documento CITES). Pese a ello, Petro permanece firme en su propósito y argumenta que “los hipopótamos nunca debieron salir de su lugar de origen”.

Asimismo, el citado medio estableció que Padilla busca una reunión con Irene Vélez, recién nombrada como ministra de Ambiente encargada, con el fin de avanzar en la iniciativa.

