Luego del giro que dieron las investigaciones sobre la muerte de la periodista Laura Camila Blanco, Óscar Santiago Gómez Leal, pareja de la víctima, fue enviado a la cárcel Modelo y acusado de feminicidio agravado por la Fiscalía.

(Vea también: Escalofriante giro en la muerte de Laura Camila Blanco: “Arrojarla por una ventana”)

En este sentido, en la noche del jueves 21 de agosto se llevó a cabo la audiencia de imputación de cargos contra Gómez, quien inicialmente hizo creer que su novia se había lanzado por una ventana.

El juez Orlando Garzón Vega, durante el procedimiento, cuestionó enérgicamente la actitud de Gómez Leal, quien habría “simulado un desmayo” en un aparente intento de entorpecer el desarrollo judicial.

“Luego de que se desencadena el acontecimiento, sale a simular un desmayo y así poder afirmar que Laura Camila se lanzó cuando la base pericial de necropsia sugiere lo contrario. ¿Y eso con qué fin se hizo? Con un fin distractor”, indicó el togado, según recogió El Tiempo.

La Fiscalía General de la Nación presentó pruebas forenses que contradicen esta versión: signos de estrangulamiento, asfixia y evidencia de forcejeo, que lo ubican como el principal responsable del crimen.

“Se identifican hallazgos de maniobras de asfixia. Una sofocación no nace en el terreno de la caída. “Sería falaz e imaginario pretender que, en la medida que iba cayendo al vacío, se iba estrangulando. Según la prueba científica, fue un hecho sucedido antes de la muerte”, agregó Garzón.

Novio de Laura Camila Blanco fue enviado a la cárcel y se declaró inocente

Durante la audiencia de legalización de captura, el juez aceptó la solicitud de la Fiscalía para imponer una medida de aseguramiento en centro carcelario; sin embargo, el señalado se declaró inocente.

En consecuencia, el juez aprobó la prisión preventiva para el procesado, validando el argumento de la Fiscalía sobre los signos previos de violencia —como la asfixia mecánica y el forcejeo— y la caída desde el noveno piso como un intento de ocultar el crimen simulando un suicidio.

Además, enfatizó que la conducta del hombre durante la audiencia evidenció una falta de respeto al proceso y aportó elementos adicionales para justificar la medida cautelar.

