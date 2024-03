Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

La actriz Carolina Duarte denunció a través de sus redes sociales que fue víctima de acoso en un gimnasio en la ciudad de Barranquilla, Atlántico.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, la artista contó que mientras estaba haciendo ejercicio, un hombre la grabó con su celular y la miró con gestos obscenos. Al mismo tiempo, relató que se acercó al servicio al cliente del gimnasio para solicitar la grabación de las cámaras y la identidad del sujeto, pero esto no fue posible.

(Vea también: Actor Andrés Sandoval habló del problema que tiene Katty Osorio por sus 2 hijos)

La actriz Carolina Duarte denunció a través de sus redes sociales que fue víctima de acoso en un gimnasio en la ciudad de Barranquilla, Atlántico. pic.twitter.com/gJAk3wxgjs 🗞

“Acabo de ser víctima de acoso por parte de un hombre que me grabó sin mi consentimiento y fue absolutamente irrespetuoso, ocurrió en el gimnasio Smarfit del Mall Plaza en la ciudad de Barranquilla, ni la persona ni el gimnasio me dieron su nombre y tampoco me permiten el acceso a las cámaras, alguien que sepa cómo se debe proceder en ese caso que por favor me ayude, quedo atenta”, expresó Carolina Duarte en sus redes sociales.

La actriz mostró su inconformidad ante lo sucedido y anunció que denunciará el caso ante la Fiscalía para que inicien una investigación.

Lee También

“No permito que me hagan algo que vaya en contra de mi integridad y por supuesto que voy a denunciar este caso y voy a buscar la manera de que me muestren las cámaras porque eso es acoso y nosotras las mujeres debemos denunciar lo más mínimo porque esa gente son potenciales de violadores”, agregó.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.