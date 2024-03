La actriz Constanza Duque, famosa por interpretar a Carmenza Suárez en la telenovela ‘Café con aroma de mujer‘, contó que sobrevivió después de someterse a una cirugía ambulatoria el pasado 3 de marzo.

A través de su cuenta de Instagram, Duque contó sobre lo que le sucedió:

“Gracias a mi buen estado físico y emocional también y a los ángeles de la guarda, mi cuerpo reaccionó y se defendió valientemente y después de tres días de UCI, salí de la clínica sin ninguna lesión y dando gracias infinitas al Universo que me dio otra oportunidad. Vale la pena cuidarse y ser gentil con uno mismo”, relató la actriz.

En entrevista con ‘Mañana express’ de, RCN, la actriz contó: “Esta cirugía era ambulatoria, era muy sencilla y pasé todos los exámenes súperbien, me fui a la cirugía la cual incluía un injerto en la nariz, yo entré y salí muy bien de la cirugía”.

Sin embargo, la actriz no se explica lo que le sucedió después de la cirugía: “Se creó una cosa llamada tromboembolismo masivo, y el peligro es que llegara al pulmón, al corazón o al cerebro”.

Duque contó: “Llegaron dos médicos y no entendían nada de lo que me sucedía, me dijeron esto pudo matarte, pero tu estado físico y cardiovascular y pulmonar está muy bien. Así que la respuesta de mi cuerpo fue inmediata para defenderme porque por mi cuerpo pasó un trombo”.

La actriz no comprende cómo algunos de sus órganos no quedaron mal, para ella lo que le pasó fue un milagro.

“Me quieren más acá que allá, el médico dijo que esto fue un componente de milagro que yo aún no me explico“.

Salió de la cirugía, la actriz fue para su casa, pero después le tocó volver a la clínica por un sangrado fuerte. “Me empieza una hemorragia por la nariz y me sometieron a una cirugía otra vez, perdí tanta sangre que me tuvieron que hacer transfusión”.

“Uno cree que la vida la tiene comprada, y que uno piensa que eso no le pasa a uno, pero mírenme estoy aquí contando el cuento”, contó Duque.

