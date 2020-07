green

Óscar Rentería descalificó en pleno programa las capacidades del autor del mensaje y en vez de ser autocrítico o analizar las recomendaciones, rechazó todo lo que le dijo en un tono lleno de soberbia.

En su escrito, el oyente apuntó: “¿Por qué son tan monotemáticos? Ya está bueno de quién le da más palo a quién [por sus alegatos con César Augusto Londoño, el otro presentador del programa], eso está medio libreteado. Además, a punta de sus anécdotas… Lo que realmente interesa es la actualidad del fútbol ¿no creen?”.

Luego de leer el correo, Rentería se destapó: “No sería usted el más indicado para darnos clases de periodismo, a no ser que lo podamos llamar colega. Y no creo porque los temas que tocó en su correo no dan para eso”.

Y agregó con cierta arrogancia: “Usted no tiene ni idea de lo que escribe. Y si lo fastidian nuestras anécdotas y nuestro humor, la solución es muy fácil y usted la tiene en su radio”.

Frente a esta reacción, Cesar Augusto Londoño trató de ser más cordial al expresarle al oyente en cuestión: “Las anécdotas son chéveres y le gustan a muchísima gente, pero no se moleste”.

