Desde 2021 se empezó a hablar de la relación entre Carolina Gaitán y el DJ y productor Nicolás Nohra, después de que la llanera terminara su matrimonio con Nicolás Moreno. Pues en abril de 2023, ante un evidente alejamiento, empezaron los rumores de que la pareja habría terminado y ellos no han querido desmentir el tema.

Ante esto, en medio del programa ‘Lo sé todo’, el presentador Ariel Osorio sacó un comentario para dar a entender que Gaitán tendría un nuevo amor y por eso no aparece con Nohra. Obviamente, es una versión, falta que se confirme todo lo que se viene manejando sobre ellos desde hace varias semanas.

(Vea también: Carolina Gaitán dice por qué ya no estará en novela de ‘Rigo’; hacía de la esposa)

¿Carolina Gaitán terminó con Nicolás Nohra y tiene nuevo novio?

En el mencionado programa de chismes y entretenimiento, presentaron una entrevista que le hicieron a Carolina Gaitán sobre sus nuevos proyectos y el futuro que se viene a nivel internacional. En la conversación que tuvo con el reportero, la exintegrante de las ‘PopStars’ salió por la tangente ante la pregunta sobre Nicolás Nohra: “Ustedes no me perdonan una. En este momento estoy contenta y no les voy a decir más. ¡Adiós!”.

Después de eso, ella misma dijo que quería mucho a los presentadores de ‘Lo sé todo’, en especial a sus amigas, se refería a Elianis Garrido y Mafe Romero. Esto es importante, porque apenas terminó la nota habló Ariel Osorio, quien con tono picante y sugerente dijo:

“Sumando, sumando y sumando. ‘La Gaita’, Carolina Gaitán, definitivamente es un talento increíble. Felicitaciones en esta nueva etapa y también en la nueva etapa del amor. Por ahí me llegó el rumor de que no está sola, a pesar de que terminó con Nicolás Nohra”

Lee También

Como si hubiera hablado algo que no debía o como si estuviera cometiendo alguna infidencia, Elianis le contestó: “Gordo, por favor, ¿qué necesidad?”.

Así, queda en el aire la sensación de que la relación Gaitán-Nohra llegó a su fin y será cuestión de tiempo, de alguna foto o video, para que confirmar que la actriz y cantante consiguió un reemplazo. Seguramente el mismo Ariel Osorio dirá algo más en los próximos días en su programa.