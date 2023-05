Paola Jara y Jessi Uribe siguen estando en el ojo de los medios de farándula y entretenimiento de Colombia, pero en ‘Lo sé todo’ han hecho seguimiento especial a su relación. Pero ahora, aparte de lo que se ha mencionado en el pasado, en el mencionado programa dieron un detalle que sería más claro sobre el posible embarazo de la cantante.

El periodista Ariel Osorio, mismo que reveló que la artista canceló una visita al programa en el que trabaja para evitar que le preguntaran sobre la supuesta espera de un bebé y una enemistad de la pareja con él, ahora sacó más informaciones y versiones. Obviamente, no es una información confirmada por los protagonistas, pero el mencionado presentador la dio como cierta.

Esto ocurrió en la emisión de ‘Lo sé todo’ del sábado 13 de mayo, un día después de que en la emisora ‘La Kalle’ contaran que Paola descartó su embarazo, para acallar los rumores que han crecido en medios y redes sociales.

Paola Jara y Jessi Uribe quieren un bebé y buscan ayuda médica, según ‘Lo sé todo’

Fiel a su estilo, lanzando vainazos y mensajes indirectos, Osorio empezó recordando que Jara lo tiene bloqueado en redes sociales y por eso ha recurrido a otros métodos para ver las publicaciones: “Como me tiene bloqueado, no entiendo por qué, hicimos una cuenta falsa… entramos al perfil de Paola Jara y me he tomado el trabajo de revisar a quién sigue Paola Jara, cuáles son sus intereses digitales. Y miren lo que me encontré, tan bonito…”.

El primer descubrimiento, que no es tan grande, es que en las cuentas recientemente seguidas por Paola Jara se encuentra una tienda de productos para bebés. Elianis Garrido, que siempre opina con mucho sentimiento cuando habla de embarazos y bebés, dijo que podía ser para apoyar algún emprendimiento o negocio de personas conocidas, pero el presentador siguió con sus mensajes: “De pronto está apoyando, quiere comprar o se está adelantando a sus gustos”.

Más detalles del embarazo de Paola Jara 🤰 pic.twitter.com/lznlxjRUns — Ana (@PuraCensura) May 13, 2023

En ese momento intervino ‘Mafe’ Romero, la otra presentadora del programa del canal Uno, y dijo que podía ser para atraer el bebé y no hay todavía no hay embarazo. Eso le dio pie a Ariel Osorio para destapar que Paola Jara y Jessi Uribe estarían en medio de un tratamiento de fertilidad, similar a lo que pasó con Camila Chaín y su novia:

“Comenzamos a preguntar, en el entorno de la pareja y nos han contado que, hasta el momento, ellos están en un tratamiento médico para poder quedar embarazados muy pronto”.

Lee También

El presentador dejó el tema ahí, no dijo hace cuánto, no dijo si habría o no tenido resultado esa ayuda médica, pero lo dijo con seguridad y como si tuviera la confirmación.

Por eso, más allá de las especulaciones, las palabras de Ariel Osorio parecen tener más fuerza y detalles sobre lo que sería la llegada de un bebé a la familia de artistas populares.