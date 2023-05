Paola Jara y Jessi Uribe se casaron el 14 de mayo de 2022, en medio de una ceremonia especial y llena de sentimientos, pero también con la polémica por el anterior matrimonio del cantante con Sandra Barrios. Y ahora, a pocos días de celebrar el primer año de su unión oficial, afirmaron que la artista popular estaría embarazada.

Esto lo dijeron en el programa ‘Lo sé todo’, debido a una foto en la que se vería diferente en el físico de la nacida en Apartadó, Antioquia. Sin embargo, no hubo mayores señales o indicios de que fuera a llegar el primer heredero de la familia que formaron estos artistas, recordando que Jessi tiene cuatro hijos de su anterior relación; Luna Isabel, Sara y los mellizos Roy y Alan.

Aunque Jara ha salido en varios medios, dando declaraciones, mostrando sus ejercicios e interpretando sus canciones, en ningún momento se ha referido al tema y, por eso, empezaba a crecer el rumor de un posible embarazo. Pero en la emisora ‘La Kalle’ hablaron con ella, fuera del aire, y se descartó todo lo que se viene comentando.

El 12 de mayo, después de un par de días de rumores y versiones, en la mencionada emisora habló el periodista Andrés Alcalá y dijo que había hablado con la protagonista de la noticia. Y antes de contar lo conversado, el humorista conocido como ‘El pirata’ recordó lo que había pasado días atrás: “Nuestra periodista ‘Naty’ Arroyave, que estuvo hace poco con Paola Jara, dijo que le había visto el abdomen bien planito”.

Pero más allá del aspecto o el físico, lo importante es lo que le dijo la misma Paola al periodista. “Llamé a Paola Jara y le pregunté –¡Oiga, venga china! Felicitaciones por esa dulce espera–”, así la abordó Alcalá para conocer la versión de la cantante. Que recientemente ha sido víctima de burlas y bromas del humorista ‘Jhovanoty’ por aquel recordado sudado que preparó.

La respuesta fue clara, según el integrante de ‘La Kalle’:

“Y me dijo: No, mi amor, yo no estoy embarazada. Yo no sé de dónde están diciendo eso. Sé que me quieren ver embarazada, amamantando, pero no en esta oportunidad”.