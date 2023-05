En sus habituales salidas en ‘Tropicana Estéreo’, en ‘Día a día’ y en los ‘shows’ que hace en vivo, ‘Jhovanoty’ acostumbra a hacer imitaciones y parodias de varios personajes de la actualidad nacional, como el presidente Gustavo Petro. Pero por un episodio poco agradable, Jessi Uribe había salido de los famosos que citaba el huilense y no se sabía si había una razón puntual.

Sin embargo, en medio de chistes y comentarios en la mencionada emisora, hicieron un apunte que llevó a conocer su versión de lo que pasó con el cantante de música popular. Aunque no quedó claro si el inconveniente se dio por algunas burlas sobre la relación del artista con Paola Jara, que nació mientras estaba casado con Sandra Barrios, hubo una llamativa referencia a ese tema.

El locutor ‘Jota’ Flórez metió picante con su afirmación, basada en un comentario que hizo el propio ‘Jhovanoty’ en sus redes: “‘Jhovanoty’ no quiere sacar a Jessi Uribe desde que no le quiso firmar un papel para que saliera una entrevista en televisión. Yo vi el ‘indirectazo’ que usted le tiró por redes sociales”. Y lejos de esconder el problema u ocultar lo que podría considerarse un asunto privado, el imitador confirmó todo con tono de reclamo, así como hizo con el hermano de Claudia Bahamón por su nuevo cargo:

“Sí, imagínese, yo detrás del otro para que firmara un papel y me autorizara una entrevista y no se pudo sacar esa entrevista en televisión porque el señor no firmó y yo imitándolo”.