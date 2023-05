Jhovanoty aprovechó la invitada del matutino para que ella le diera su parte profesional sobre lo que viene sufriendo y sintiendo desde hace un tiempo.

El nuevo conductor del programa de Caracol Televisión contó que la primera vez que padeció síntomas sobre la enfermedad fue hace 6 años, aproximadamente, durante un viaje de regreso a Bogotá en bus y cuando entró a uno de los túneles, se empezó a quedar sin respiración.

(Vea también: [Video] ‘Jhovanoty’ imitó a Daniel Habif en ‘Día a día’ y él respondió con aclaración.)

De acuerdo con las declaraciones del comediante, los ataques de pánico siguieron repitiéndose incluso en mayor gravedad.

“En un ascensor me pasó una vez, y no porque fallara, sino que me subí y me quedé quieto, como una estatua, de no querer mover ni siquiera un pie; otra persona tuvo que oprimir el botón del ascensor porque yo entré en pánico”, reveló Jhovanoty.

Explicó que esto no le ocurre solo en espacios cerrados, pues el fin de semana pasó un muy mal rato por la enfermedad y puso a sufrir a sus hijos, al punto que a él mismo le tocó tranquilizarse para calmarlos.

“Estuve en el mar y se me dio por caretear con mis hijos y yo sentí en átomos volando, me sentí morir, y es un espacio gigante. Me dio la pálida, me dio que no podía respirar; me calmé un poco porque vi a mis hijos que estaban preocupados por mí”, contó.