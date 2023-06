Juan Diego Alvira consiguió trabajo en el Canal 1 y en este medio han aprovechado su presencia para sacar contenidos digitales, promociones, entrevistas y todo tipo de novedades con la cara del tolimense. Pero fue en una entrevista para ‘Lo sé todo’ en la que el presentador se destapó sobre la posibilidad de adoptar un hijo.

En la actualidad, María del Mar es la única hija del periodista con su esposa Ana María Escobar, nunca se había sabido de la posibilidad de la llegada de un hermano para ella. Sobre todo, porque Alvira llevaba varios meses sin trabajo y un nuevo miembro en la familia podría complicar sus finanzas.

(Lea también: Juan Diego Alvira estremeció con historia y hasta pidió “ayudas al Nequi”)

Pero ahora que consiguió trabajo, que vuelve a tener estabilidad y que también ve la situación tan complicada que hay en Colombia, parece que la adopción sería una opción para el futuro. Así, los Alvira Escobar podría contar con una nueva alegría y también le darían a un niño el hogar que cualquiera quisiera tener.

Juan Diego Alvira y la posibilidad de adoptar a futuro

En la mencionada entrevista, en la que también habló de su padre, que está enfermo y con el que no tiene mucho contacto, Juan Diego Alvira habló de lo que la gente no conoce de su vida: “Salimos en televisión y es lo que ve la gente, con lo que se queda la gente. Pero al final, como decía Woody Allen, entre ser famoso y no ser famoso, uno siempre querrá ser famoso”.

Y después de abrir su corazón para hablar de los temas privados, terminó de destaparse completamente cuando le preguntaron en ‘Lo sé todo’ sobre la posibilidad de tener un nuevo hijo:

“La fábrica, por ahora, está clausurada. Por muchos motivos y razones, pero uno nunca sabe en la vida. Darle la oportunidad a un niño que no tenga familia, que se venga de nuestro lado para que sigamos aportando, ayudando y creciendo”.

Captura de pantalla 'Lo sé todo'

No es algo confirmado, tampoco hay una fecha definida o algo más allá del deseo, pero no pasaron inadvertidas las palabras de Alvira, teniendo en cuenta que es figura pública y es un tema muy serio. Además, recientemente la adopción ha dado para que otras personalidades y famosos se inclinen por esta decisión, dando la posibilidad de vivir mejor a un pequeño sin padre o familia responsable de él.