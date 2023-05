Ya son muchas las historias que se han tejido alrededor de Cristian Montenegro y la muñeca de trapo a la que ha presentado como su novia, su exnovia, hasta su esposa. Pero debido a un gesto de amor que tuvo finalizando el mes de abril, hubo una llamativa reacción de Mafe Romero, presentadora de ‘Lo sé todo’, en vivo.

Mientras en el programa del Canal 1 estaban mostrando el video y haciendo comentarios sobre el tema, la nacida en Sincelejo empezó a hacer gestos de tristeza y dejó entender que estaba celosa de esas demostraciones. No es la primera vez que pasa, ya en repetidas oportunidades ella misma ha dado a entender que está soltera y que quisiera volver a vivir esos momentos de cariño.

El comentario de Mafe Romero sobre la vida sentimental de la muñeca de trapo

Antes de ver las escenas del hombre y los mariachis, dando la serenata, Mafe Romero expresó: “Las serenatas para pedir perdón no me gustan. Pero hace más de dos años no recibo”. En ese momento Elianis Garrido la cuestionó sobre si había recibido serenatas a ritmo de vallenato, ya que se comenta que su compañera tuvo una relación con el acordeonero Rubén Lanao.

“¿Con acordeón no te han dado serenatas?”, fue la pregunta de Garrido y de inmediato se dio la respuesta de Romero: “No [risas]”.

Lo sé todo'"> Captura de pantalla 'Lo sé todo'

Cuando vieron todo el video de la serenata en cuestión, intervino Elianis Garrido con algo de molestia para recordar que Cristian Montenegro trata a la muñeca de trapo como una persona normal, pero que tuvo un incidente cuando quisieron cobrarle un el pasaje de servicio público a su pareja: “Pa unas cosas es real, pero pagar un pasaje de ‘Transmi’ no puede, cuando está cobrando las entrevistas. Al parecer, supuestamente y presuntamente”.

La misma Garrido remató su comentario con una especie de lamento: “Al menos, ella tiene más vida amorosa que muchas”. Y en ese momento se vieron las caras de Mafe Romero, mirando directamente a la cámara del programa, para después soltar su peculiar comentario:

“Total, tiene más vida amorosa que yo y le ponen serenata. ¿Qué se sentirá eso, ‘Gordo’?”.

Captura de pantalla 'Lo sé todo'

Eso último fue dirigiéndose a su compañero Ariel ‘el Gordo’ Osorio. Pero después de las risas, cambiaron el tema y fueron a otra nota sin profundicar en lo que había dicho la sincelejana.