A finales del año pasado, la comunicadora bogotana se vio envuelta en rumores que apuntaban a que estaría saliendo con Juan Cebolla, hermano de Martín y Raúl Gasca, con quienes hace parte del circo Hermanos Gasca.

Aunque desde entonces ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto confirmando o negando las especulaciones, en las últimas horas se conoció un video que le daría fuerza a los chismes que los relacionan entre sí.

Este fue compartido en una transmisión en vivo que hizo Raúl Gasca el pasado 30 de abril, día en el que Juan Cebolla cumplió años. En las imágenes apareció la presentadora, quien lució apenada y hasta cierto punto nerviosa.

Alejandra Serje sí tendría amores con Juan Cebolla

El clip fue grabado precisamente en el circo, donde Raúl Gasca le entregó un regalo a Juan Cebolla, quien estaba al lado de la bogotana.

“Hola, Alejandra. ¿Por qué te tapas la cara? La gente está preguntando por ti”, se le escucha decir al mayor de los Gasca en las imágenes recuperadas por ‘Lo sé todo’.

Inmediatamente, el circense mexicano le entregó el detalle a su hermano, a quien le lanzó un comentario jocoso.

“Y tanto que esconde a Alejandra… ¿Quién será el que esconde a quién?”, preguntó, justo antes de señalar a Serje, quien le quitó la mano rápidamente.

Todo parece indicar que en la transmisión le preguntaron a Raúl sobre el tipo de relación que tenía su hermano con la colombiana y este respondió: “Son primos [risas]”.

El video fue comentado por los presentadores de ‘Lo sé todo’, quienes especularon con que efectivamente podría haber una relación entre ambos.

—Yo al vi incómoda. Porque si fuera un amigo uno saluda, pero yo la vi como diciendo: ‘No me grabes, no me muestres’. Ahora, si ya llevan vario tiempo juntos y las cosas van bien, el amor no se oculta— dijo Mafe Romero.

—El amor no es vergüenza, el amor dignifica y el amor fortalece […]. Qué bueno que llegue el amor al corazón de Alejandra Serje y al de Juan Cebolla. En ‘Lo sé todo’ decimos ¡qué viva el amor! — agregó Ariel Osorio.