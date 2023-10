La gran final de ‘Masterchef’ tiene a los fanáticos del programa atentos a cómo será la prueba que definirá quién ganará el concurso. Por supuesto, las exigencias de cada uno de los jurados son muy fuertes, pero el nivel de los participantes lo amerita.

Carolina Acevedo, una de las finalistas del programa, se ha destacado por su gran talento al cocinar preparativos complicados en corto tiempo, además de saber emplatar y trabajar muy bien en equipo. La actriz, para muchos, es una carta fuerte junto a ‘Nela’ González, a pesar de que en su momento la propia Daniela Tapia ha señalado que los jueces tienen preferencias en ella.

Por otro lado, más allá de lo que se ha visto de ella en el ‘reality’, hay que recordar que Carolina Acevedo es una de las actrices más destacadas de la televisión colombiana, pues lleva consigo muchos años de carrera en diferentes producciones, una muy recordada por su gran éxito: ‘De pies a cabeza’.

Esta serie, famosa en los años 90, le dio la oportunidad a Carolina cuando era niña de incursionar en el mundo de la actuación. Hoy en día, la finalista de ‘Masterchef’ recuerda con agrado su paso por ese programa; incluso, se conocieron algunas anécdotas vividas que todavía salen a flote.

En entrevista con el canal de YouTube ‘Claro Oscuro’, Carolina recordó cuando llegó por primera vez a conocer el elenco de la serie ‘De pies a cabeza’, siendo una niña, y mencionó el episodio que vivió con el actor Manuel José Chaves, quien fue su pareja en ese programa.

“Puse todos los peros de la vida porque yo no quería hacer eso […]. No me pareció tan chévere; o sea, ver el tamaño del niño [Manuel José Chaves], dije: ‘No, ¿ese va a ser mi novio?’ [risas]. Tenía 12 años, ojo”, dijo en la curiosa entrevista.